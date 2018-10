Madrid. almeida (pp) cree que la justicia anulará la ordenanza de movilidad

31/10/2018 - 14:08

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mostró este miércoles su convencimiento de que la Justicia finalmente anulará la Ordenanza de Movilidad impulsada por el Consistorio.

Así se pronunció Martínez-Almeida, en declaraciones a los periodistas, tras mantener una reunión con los propietarios del Hostal Don Juan, que, según el portavoz municipal de los populares, le trasladaron su preocupación por las dificultades que encontrarán los turistas para llegar a su establecimiento con la entrada en vigor de Madrid Central y las obras de Gran Vía.

El PP ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra Madrid Central y la Ordenanza de Movilidad, en el que han solicitado, además, medidas cautelares.

Sobre este particular, mostró su convicción de que se ha producido una "vulneración clara" de la normativa presupuestaria, que establece "con claridad" que "cualquier nueva ordenanza o modificación de ordenanza tiene que ir con una memoria económica, y aquí no la había".

Por esa razón, se mostró seguro de que la Justicia anulará la Ordenanza de Movilidad, "ya sea como medida cautelar o mediante sentencia posterior sobre el fondo del asunto".

Esto le sirvió para ironizar con el hecho de que "en numerosas ocasiones" son "sus compañeros jueces" quienes recuerdan a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que "tiene que atenerse a la legalidad".

Por otro lado, destacó que Metro de Madrid absorbe actualmente a 260.000 viajeros al día que proceden de aquellos usuarios que pierde la EMT, porque ésta "no garantiza la velocidad comercial y la puntualidad", lo que provoca que "la gente se está bajando de los autobuses".

Por ello, instó a reflexionar si el Ayuntamiento puede presentarse ante el Consorcio Regional de Transportes para planificar Madrid Central con un documento de 19 folios.

Tras indicar que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, dejó claro hace unos días que "no iba a poner un solo autobús adicional", afirmó que con esta postura "se está condenando" a los ciudadanos a "seguir colapsando otras partes de la ciudad que no sean el distrito Centro, porque si no hay alternativas de transporte público, tendrá que seguir yendo en su vehículo privado, y a más atascos, más contaminación".

(SERVIMEDIA)

31-OCT-18

MST/DSB/caa