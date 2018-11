Caballero (femp): "toda españa sabe lo que cospedal tiene que hacer"

6/11/2018 - 11:03

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, afirmó este martes que "toda España y la propia María Dolores de Cospedal saben lo que tiene que hacer".

Así lo indicó durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, después de que Cospedal renunciase como vocal de la Ejecutiva del Partido Popular, tras la difusión de unas grabaciones con el excomisario José Manuel Villarejo.

Por ahora, la ex secretaria general del Partido Popular ha renunciado a dicho cargo en el PP pero mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados.

FRANCO

Respeto a la cuestión de dónde se deberían depositar los restos de Francisco Franco, Caballero comentó que no va a mencionar ningún lugar, porque "si digo un sitio, el alcalde o alcaldesa del lugar me dirá que no le gusta que sea ahí".

Esa decisión "no corresponde al presidente de la FEMP", dijo, pero remarcó que "ese capítulo se tiene que cerrar lo antes posible". Por último, recordó que el Gobierno ya dijo que "en lugares públicos no va a ser".

06-NOV-18

