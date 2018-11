La apm reclama "propuestas concretas" a delgado para "reencauzar" la convocatoria de huelga

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, aseguró este martes que las siete asociaciones de jueces y fiscales que apoyan la convocatoria de huelga del 19 de noviembre no están cerradas a soluciones que reencaucen la convocatoria, siempre que se planteen "propuestas concretas".

Así se manifestó este martes Rodríguez en una entrevista en Onda Cero, en la que aseguró que la huelga convocada para el día 19 de noviembre tiene "exactamente las mismas reivindicaciones" que la del pasado 22 de mayo. Cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales respaldan la convocatoria, entre ellas, apuntó el portavoz de la APM, la asociación a la que pertenecía la ministra de Justicia. Por este motivo, agregó, "no se puede tildar de huelga política, no se dirige contra ningún grupo político".

Respecto a la reunión convocada para mañana por el Ministerio de Justicia, Rodríguez reconoció que ha sido "precipitada" por el anuncio de huelga. "No renunciamos a las reivindicaciones que planteamos y que se han visto truncadas con el cambio de Gobierno", afirmó el portavoz, aunque "no estamos cerrados a ninguna solución que reencauce la convocatoria, siempre que tengamos sobre la mesa propuestas concretas".

Sobre las reivindicaciones, Rodríguez recordó que en España "no nos manejamos en un escenario tecnológico digno de 2018", ya que por ejemplo no hay una carga de trabajo delimitada y no hay comunicación informática entre comunidades. Así, continuó, "la primera causa de descrédito de la justicia española, que es la lentitud, sigue siendo una triste realidad". Para Rodríguez, hay "falta de atención y dejadez, la justicia en España sufre desprecio".

Por otro lado, respecto a la próxima decisión del Tribunal Supremo sobre quién paga el impuesto de las hipotecas, Rodríguez hizo un llamamiento a la "prudencia", y es que, a su juicio, anticipar ya el hipotético resultado de demandas cruzadas entre las entidades financieras y la Administración es "precipitado". El portavoz de la APM apeló a la "serenidad" y a no olvidar los intereses económicos de los ciudadanos que han formalizado hipotecas.

