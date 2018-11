Podemos comunidad de madrid suspende de militancia a los ediles de carmena que rehusaron pasar por primarias

12/11/2018 - 23:41

El Consejo de Coordinacio´n del Podemos en la Comunidad de Madrid, a petición del secretario general del partido en la ciudad, Julio Rodríguez, acordó este lunes una suspensión cautelar de militancia de los seis concejales del partido en el Ayuntamiento de Madrid que, perteneciendo a Podemos, se negaron a pasar por las preceptivas primarias

Según adelantó 'eldiario.es' y confirmaron a Servimedia fuentes de Podemos Madrid, la Ejecutiva autonómica acordó esta medida cautelar de suspensio´n de militancia contra Rita Maestre, Jose´ Manuel Calvo, Jorge Garci´a Castan~o, Marta Go´mez, Esther Go´mez y Francisco Pe´rez. Los seis abandonaron hace justo 24 horas las primarias al no estar conformes con el puesto que les había asignado en la lista conjunta a las mismas el propio Rodríguez, que la encabezaba.

Esta mañana, el secretario de Organización estatal, Pablo Echenique, rehuyó las preguntas de los periodistas acerca de si se impondría alguna sanción a los ediles, e incluso fuentes del partido insinuaban a esta agencia por la tarde que se podría obviar la rebelión en aras de garantizar lo que más le interesa a Podemos, que es mantener una lista a las elecciones municipales liderada por la alcaldesa, Manuela Carmena.

Echenique sí dejó claro que, en caso de ser elegidos por Carmena, algo a lo que la dirección no opondría "ningún problema", los concejales no serían concejales de Podemos. Pero no por que la dirección fuera a expulsarles, sino porque ellos mismos se habían situado libremente fuera de la formación.

Los ediles emitieron un comunicado en la que proclamaban que se debían tanto a Carmena como a Podemos, y que se presentarían al proceso participativo que deberá revalidar la candidatura definitiva a las elecciones municipales, en las que tienen el puesto garantizado por ser de la máxima confianza de la alcaldesa.

Sin embargo, la dirección autonómica de Podemos, liderada por el secretario general, Ramón Espinar, ha tomado esta decisión drástica, aunque por el momento sólo cautelar a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos, para atajar la insubordinación de los concejales

