El líder de podemos en madrid alaba la lealtad y el juego limpio tras la suspensión de los ediles de carmena

13/11/2018 - 9:50

El secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez, publicó este martes un tuit en el que alaba la lealtad y el juego limpio, 10 horas después de que el Consejo de Coordinación del partido en la Comunidad, a iniciativa suya, suspendiera cautelarmente de militancia a los seis concejales de Podemos en el Ayuntamiento de la capital que se negaron a presentarse a las primarias.

"Buenos días. La experiencia (que no siempre son los años) ayuda a ser comprensivo, a tratar de entender algunas conductas pero, también, a valorar cada vez más la lealtad, la perseverancia, el camino recto y el juego limpio. Seguimos", escribió, en un mensaje que sin duda intenta exponer sus motivos para solicitar la suspensión de militancia de Rita Maestre, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez.

Estos seis ediles se borraron de la lista encabezada por Rodríguez a las primarias para elegir a los miembros del partido que se presentarán a las elecciones municipales de 2019, cuando faltaban pocos minutos para que terminara el plazo de presentación de listas conjuntas. Su motivo era que habían sido relegados a posiciones secundarias en beneficio de otras personas más cercanas a Rodríguez, incumpliendo así un supuesto compromiso de respetar la voluntad de la alcaldesa, Manuela Carmena, de tener garantizada la designación de sus ediles de confianza.

Ayer por la noche, la Ejecutiva de Podemos en la Comunidad, presidida por el secretario general, Ramón Espinar, suspendió cautelarmente de militancia, a iniciativa de su homólogo municipal, a los seis concejales. Por la mañana, el secretario de Organización estatal, Pablo Echenique, advirtió de que las primarias no están hechas con el objetivo de que nadie se sienta cómodo, en alusión a Carmena con sus concejales afines, pero eludió hablar de sanciones.

Incluso dijo que no se pondría "ningún problema" a que Carmena los incorporara individualmente a su candidatura; sólo que, al no presentarse a las preceptivas primarias, no serían "concejales de Podemos". Esta frase cobró todo su significado con la suspensión de militancia decidida por la noche por la Ejecutiva autonómica madrileña.

13-NOV-18

