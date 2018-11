Echenique replica a celaá que sin presupuestos no hay "más remedio que convocar elecciones"

El secretario de Organización y Acciónde Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, replicó este viernes a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que con una prórroga presupuestaria y decretos no se pueden aplicar las mejoras que conlleva el acuerdo de Presupuestos, por lo que sin ellos y habiendo perdido por tanto la mayoría parlamentaria, "Pedro Sánchez no tendría más remedio que convocar elecciones".

Lo hizo en su intervención en el acto que organizó Unidos Podemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para "socializar" el acuerdo de Presupuestos, cuarto de la ruta 'La mitad del camino', después de los realizados en Sevilla, Valencia y Barcelona. Mañana será el quinto en Valladolid.

Echenique contestó a Celaá, quien dejó entrever tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo podría no llevar los Presupuestos al Congreso si no hay mayoría y conformarse con gobernar por medio de decretos y medidas puntuales sobre la base de los Presupuestos de 2018. Le recordó que prorrogando las cuentas no se puede subir un 40% la partida de dependencia ni un 38% la de vivienda, y que incluso la subida del salario mínimo, aunque no está incluida propiamente en los Presupuestos, tiene impacto presupuestario porque afecta a algunos funcionarios y a ayudas públicas referenciadas al SMI.

Por tanto, elevó un grado las apreciaciones del líder del partido, Pablo Iglesias, la última esta mañana, de que no sería "sensato" prolongar la legislatura sin Presupuestos y concluyó: "Eso no se puede hacer. Es imposible. No se puede mejorar la vida de la gente con una prórroga presupuestaria y medidas puntuales".

Desde estar premisa, exigió al Gobierno que "no puede bajar los brazos" y "se lo tiene que currar", porque "aceptar que no hay Presupuestos sería como aceptar que han perdido la mayoría de la moción de censura. Y, si no tiene esa mayoría parlamentaria, Pedro Sánchez no tendría más remedio que convocar elecciones".

El número dos de Podemos también insistió a los grupos independentistas en que no es bueno mezclar los derechos de los presos con la mejora de la vida de la gente, y, en clave andaluza, lanzó dos preguntas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que gobernó con Ciudadanos, contribuyó a echar a Sánchez de la Secretaría General del PSOE en 2016, mantuvo al PP en La Moncloa, y "ha hecho lo imposible por evitar un Gobierno progresista".

"¿Quiere usted que haya Presupuestos?", la inquirió. Y después: "¿Va a gobernar usted con Ciudadanos o conel PP?" Para responderse: "La única manera de que la derecha no entre en la Junta es que gane Adelante Andalucía, que gane Unidos Podemos, que gane Teresa Rodríguez".

LA CRISIS DE MADRID

La crisis del partido en Madrid también se coló en la presentación. El secretario general de Podemos en la ciudad, Julio Rodríguez, inició el acto y Echenique, que también elogió a sus compañeros de escenario, de Julio Rodríguez destacó, "después de la semana que hemos vivido", su "discreción, altura de miras y compromiso con el proyecto colectivo del cambio político", y remató con una frase redonda: "Sólo un cierto tipo de soldado puede ser general y sólo un cierto tipo de general puede ser soldado".

Rodríguez resaltó en su intervención la importancia del acuerdo de Presupuestos logrado por Unidos Podemos para que ayuntamientos como el de Madrid "se quitaran de encima la losa" de las medidas de restricción de su autonomía del Gobierno del PP y puedan usar "herramientas muy útiles". Lo hacía un día después de que la alcaldesa, Manuela Carmena, insistiera en que ella no es de Podemos y no tiene ninguna necesidad de hablar con su secretario general, Pablo Iglesias, de la crisis de sus concejales de este partido.

Como Echenique después, la diputada de En Marea Yolanda Díaz también elogió a Rodríguez manifestando su "orgullo" por que le diera la palabra un exjemad, un cargo "superimportante" que tuvo una persona de la que dijo que siempre le ha "impactado su incluso excesiva humildad y su altura y grandeza".

Luego, delante de Íñigo Errejón, partidario de pactar con el PSOE ya en 2016 frente al líder del partido, Pablo Iglesias, aseguró que la moción de censura de Pedro Sánchez triunfó gracias a la anterior de Iglesias, que no salió adelante pero "elevó la mirada" y demostró que había números suficientes, y denostó el pacto de investidura entre Sánchez y Ciudadanos, que ella nunca habría votado porque incluía el contrato único que esclaviza a su juicio a los trabajadores.

Errejón se centró en defender el acuerdo de Presupuestos como un modo, no de girar el país a la izquierda sino de "reconstruir nuestro país" tras el "clima de resignación" que impuso el Gobierno del PP; resaltó que sin Unidos Podemos el PSOE no habría llegado tan lejos y reclamó ahora al Gobierno "que no baje los brazos" e intente sacar las cuentas adelante, que auguró que se aprobará con los mismos números que la propia moción de censura. No obstante, se congratuló de que propuestas como la subida del salario mínimo ya se han impuesto, también entre los votantes del PP y Ciudadanos que no lo cobran.

Finalmente, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, agradeció la presencia del centenar de simpatizantes del partido que acudieron al acto cuando ésta "no ha sido una semana fácil para nadie" y puso el acento en arengar a la movilización social porque "sólo cuando la gente se moviliza el PSOE se mueve" y se atreve a soltar los "enormes lazos con las élites del país" que tiene.

