El psoe está "siempre preparado" para unas elecciones

19/11/2018 - 17:02

El PSOE afirmó este lunes que es un partido que "está siempre preparado" ante una posible convocatoria electoral, después de las palabras del secretario de Organización, José Luis Ábalos, en las que no descartó elecciones generales coincidiendo con la convocatoria electoral del 26 de mayo de autonómicas y municipales.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Electoral, la portavoz, Esther Peña, aseguró que en el PSOE "no somos pan de un día" sino que son un "partido político y una organización centenaria que está siempre pendiente y atenta a los problemas de los españoles".

"Pero este momento, hasta que el presidente lo decida, no estaremos a disposición", remachó Peña cuando se le abordó por las declaraciones del 'número tres' del PSOE después de que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, señalara desde Rabat que era una "cosa de puro sentido común" lo que decía el ministro de Fomento sobre la fecha de las elecciones generales.

En Ferraz se restó importancia a las palabras de Ábalos en las que "parece que no descartaba nada, no ha descartado ninguna fecha, lo que ha hecho es no adelantar absolutamente nada".

Si bien, fuentes socialistas apuntaron que el ministro explicó que en la reunión del Comité Electoral -que copreside con el jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo- que en el encuentro informativo él quería hablar de políticas de Fomento, y mostró extrañeza por el revuelo de sus palabras porque, a su juicio, se limitó a descartar esas fecha como cualquier otra.

"La fecha puede ser en octubre, en mayo, en enero o en febrero" dijo Peña, para acto seguido remarcar que "la fecha la determinará el presidente que es quien tiene potestad, y estamos convencido de que lo hará cuando sea más conveniente" para los intereses de los españoles".

La portavoz socialista insistió en que "la intención del PSOE es acabar la legislatura" y aseguró que el presidente, y el partido que lo respalda, "no hará ninguna convocatoria ni a remolque de nada, ni por presiones de nadie, ni por intentos de bloqueos de otros".

Por otra parte, la dirigente socialista avanzó que los cinco ejes del programa electoral del PSOE para las elecciones serían: educación, mercado laboral, cómo financiar el estado del bienestar, la transición energética y reforzar el pacto constitucional.

En su intervención inicial, Peña recordó que este 19 de noviembre se conmemoran que en 1933 las mujeres pudieron votar por primera vez y ahora se está en un "momento en el que las mujeres están más visibles que nunca".

Preguntada por la situación de la ministra de Economía, Nadia Calviño, la dirigente socialista indicó que el caso está "explicado" por el Ministerio y que "no hay polémica por más que se quiere alimentar de manera artificial" porque Calviño lleva más de 14 años "desvinculada" de la sociedad, y está "alejada" de las sociedad instrumentales.

19-NOV-18

