Sánchez reclama al pp que no rompa el pacto judicial por "sentido de estado"

20/11/2018 - 9:23

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó este martes la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo y reclamó al Partido Popular que no rompa el pacto judicial por "sentido de Estado".

Antes de participar en Madrid en un acto organizado por 'The Economist', Sánchez aseguró que acababa de conocer la renuncia de Marchena y lamentó lo ocurrido porque se ha perdido la oportunidad de que una persona de "tanto prestigio y categoría" presida el órgano de gobierno de los jueces.

Indicó que comprende "perfectamente" la renuncia de Manuel Marchena tras conocerse el mensaje que envió el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

A su juicio, eso demuestra que Marchena era "idóneo" para el puesto, porque ha dado un "paso atrás" en cuanto se ha puesto en duda su "profesionalidad e imparcialidad".

No obstante, el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE instó al PP a mantener el pacto para la renovación del CGPJ. "Me gustaría pedir al PP", dijo, que si se considera todavía un partido de gobierno y con sentido de Estado, que "no rompa el acuerdo", porque "hay muchos jueces de enorme prestigio y valía y enorme imparcialidad" que pueden presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Alto Tribunal.

