Rivera cree que sánchez "empieza a tener tantas manchas como el gobierno de rajoy"

20/11/2018 - 13:38

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "empieza a tener tantas manchas como el Gobierno de Rajoy" a pesar de llevar solo unos meses ejerciendo esa responsabilidad, y se mostró convencido de que el decreto de convocatoria de elecciones será "lo único bueno" que puede hacer en la legislatura.

Lo dijo en la reunión del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, al explicar que han pedido la comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras conocer que "monta empresas instrumentales con testaferros para pagar menos impuestos", algo que Sánchez, antes de ser presidente del Gobierno, dijo que no podía tolerarse.

El Ejecutivo de Sánchez, aseguró, "empeiza a tener tantas manchas como el Gobierno de Rajoy en muy poco tiempo", aunque presentó la moción de censura "para dignificar no sé qué". "Pero si no encontramos ninguno que no tenga una empresa pantalla", comentó. Aunque supuestamente sería "el gobierno de la dignidad", la realidad unos meses después es que "no veo mucha dignidad en este gobierno".

Rivera expresó además su confianza en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca el miércoles en el Congreso de los Diputados, donde la ha convocado la Mesa de la Comisión, presidida por Ciudadanos, aunque ella ha comunicado que comparecerá en diciembre. La sesión se mantiene y Rivera aseguró que si no acude al Parlamento "no podrá seguir" ejerciendo ese cargo.

En medio de "especulaciones y contradicciones permanentes" sobre la convocatoria de elecciones, aseguró que "lo único bueno que le queda por hacer" es firmar ese decreto de disolución de las Cortes Generales. "Ese día será el día que estemos de acuerdo".

