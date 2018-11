Madrid. podemos presenta enmienda a la totalidad a los presupuestos del pp y ciudadanos

20/11/2018 - 13:38

Podemos presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos para 2019 del Gobierno que preside Ángel Garrido, según explicó el portavoz de la formación en esta materia, Eduardo Gutiérrez, quien señaló que, pese a que en la Comunidad de Madrid se sigue dando un crecimiento de la riqueza, el texto presentado por el PP con el apoyo del Ciudadanos "no recoge propuestas ni dotaciones para recuperar servicios públicos, ni el tejido social, económico y laboral a los niveles que existían en los momentos previos a la crisis".

Las razones de esta enmienda a la totalidad son que estos presupuestos "no dan respuesta a las necesidades de los madrileños" y que se "consolida una legislatura perdida para los madrileños". Además, según Podemos, "se profundiza en la desigualdad, desindustrialización y la pobreza creciente de uno de cada cinco madrileños".

Tras considerar que "otros presupuestos son posibles", para Podemos estas cuentas regionales "intensifican los regalos fiscales a los menos necesitados y consolidan el balneario fiscal para unos pocos y el endeudamiento para todos los madrileños".

Gutiérrez manifestó que estos presupuestos "no dan respuesta a las necesidades de los madrileños"y que "no mejoran las políticas de empleo". Asimismo, señaló que "sigue sin hacerse nada para luchar contra la pobreza, carecen de proyecto industrial" para la región y, además, los servicios públicos "no recuperan los niveles de trabajadores ni las dotaciones presupuestarias" anteriores a la crisis.

