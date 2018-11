Rivera acusa a sánchez de "soltar ideas por el mundo" sin acuerdo con los implicados

20/11/2018 - 14:07

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "soltar ideas por el mundo" sin tenerlas previamente acordadas con las partes implicadas, como ha ocurrido con la sugerencia de organizar conjuntamente el Mundial de fútbol de 2013 con Portugal y Marruecos.

En la reunión del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Rivera se refirió a la propuesta que Sánchez ha formulado en Marruecos y sobre la que Portugal ha precisado que no tiene un ofrecimiento formal por parte de España.

Rivera explicó que cuando conoció esa propuesta pensó que esa organización conjunta "no es fácil", pero si Sánchez había conseguido el acuerdo con Portugal y Marruecos, además de la Federación Española, la UEFA y la FIFA y había consenso al respecto "no me parece mala idea".

Sin embargo, prosiguió, "luego nos dimos cuenta de que era improvisación" por parte de Sánchez y de su jefe de Gabinete, Iván Redondo, "que los juntas a los dos y son un peligro", y que lo había anunciado "sin que se enteraran" las partes implicadas.

"¿De verdad nos merecemos estos espectáculos por el extranjero?", se preguntó, denunciando que ese incidente lleva "el sello del sanchismo", al que definió como "vacío de ideas, todo por el poder", y que en este caso consiste en "soltar ideas por el mundo sin tener acuerdo con nadie".

Aseguró que no le preocupa que el líder del PSOE "haga el ridículo", pero sí que lo haga el presidente del Gobierno de España, y que algunos otros líderes mundiales puedan escucharle pensando "de dónde se ha sacado éste lo del Mundial".

