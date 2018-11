El gobierno vasco pide a apple que su asistente siri hable en euskera

21/11/2018 - 10:57

BILBAO, 21 (SERVIMEDIA)

El consejero vasco de Cultura y Política Lingüista, Bingen Zupiria, reclamó este miércoles en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que Siri, el sistema de inteligencia artificial de Apple, utilice el euskera para comunicarse con los usuarios con el fin de normalizar la lengua también en el entorno digital.

Durante su intervención en este acto organizado por Nueva Economía Fórum en Bilbao, Zupiria subrayó que la exclusión del euskera en este tipo de aplicaciones digitales constituye una de sus "debilidades", lo cual se puede convertir en una "amenaza para su supervivencia".

El consejero explicó que en la actualidad "hay miles de lenguas en peligro de extinción", y emplazó a administraciones, empresas y familias a no permitir que el euskera "sea una de ellas". Por eso, puso en valor que la lengua autonómica se encuentre entre las 100 "de mayor vitalidad" en el panorama global y que sea también una de las 30 más utilizadas de Wikipedia y Twitter.

Sin embargo, lamentó que la aplicación de Apple todavía no es euskalduna: "Siri no lo entiende, no habla euskera", explicó Zupiria, que afirmó que la supervivencia del idioma exige "la normalización de su uso en todos los ámbitos de la vida", también en el plano digital.

En esta línea, adujo que administraciones de otros países, como es el caso de Islandia, también están preocupadas debido a que la inteligencia artificial del gigante norteamericano "tampoco habla islandés", lo que favorece que la ciudadanía "se habitúe a hablar en inglés y termine usando esta lengua para actividades digitales".

En este sentido, el consejero vasco destacó que es necesario hacer un esfuerzo para que impulsar el euskera también "en el mundo del ocio y el deporte", así como en el ámbito de la cultura y el entorno digital. "Todo ello en un contexto local en el que el castellano sigue funcionando como lengua hegemónica y en medio de un mundo globalizado en el que la nueva y gran lengua franca que se ha impuesto, el inglés, va a ir ocupando funciones y preferencias en nuestros hábitos y nuestras mentes", manifestó.

(SERVIMEDIA)

21-NOV-18

S/PAI