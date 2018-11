Casado no cree que cosidó escribiera el "erróneo" whatsapp sobre el cgpj

22/11/2018 - 9:51

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó este jueves que no cree que su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, escribiera el polémico WhatsApp sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una entrevista en Cadena Ser recogida por Servimedia, Casado se refirió al mensaje que publicó Cosidó en un chat interno con los senadores del Grupo Parlamentario Popular en el que consideraba que el pacto con el PSOE para la renovación del CGPJ –ya roto- era "una jugada estupenda".

En este foro, el portavoz parlamentario de los populares transmitía que con este acuerdo se podría estar "controlando la Sala Segunda del TS desde atrás". Un "lenguaje" por el que Cosidó ya se disculpó este lunes en un encuentro con periodistas en el que quiso aclarar que en ningún caso hablaba de "controlar" al Supremo.

Preguntado explícitamente si piensa que Cosidó fue el autor de este texto, respondió que "no". Explicó que pidió explicaciones al portavoz y recordó que él se ha disculpado públicamente y dijo que "no tenía que haber reenviado ese mensaje con contenido erróneo".

"Yo le pedí explicaciones y las dio; lo importante aquí no es un WhatsApp", señaló Casado, antes de reconocer que desconoce quién pudo escribir este mensaje. "No lo sé, yo lo he rechazado igual y por eso di detalles de cómo ha sido el proceso", prosiguió el líder popular.

Subrayó que no habló en ningún momento con Manuel Marchena, que ya se descartó para presidir el CGPJ y justificó la ruptura del pacto con el PSOE culpando al Gobierno de filtrar este nombre "hiriendo" así "de muerte" el acuerdo.

Casado adujo que los mensajes difundidos por el portavoz parlamentario del PP en la Cámara Alta "no han sido adecuados" pero "no son nucleares en esta crisis", desligando así la renuncia de Marchena de esta cuestión.

Incidió en el "respeto" que el PP tiene hacia la independencia judicial y aseguró que criticaría desde el primer momento a cualquier "compañero de partido" si se entera de que da indicaciones a un juez.

Sostuvo que el PP y el PSOE "no han hecho lo mismo" en este proceso y explicó que si él no ha hecho manifestaciones sobre esta cuestión hasta la ruptura del acuerdo es porque no quería perjudicar a los nombres ya salidos.

Es más, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se disculpe por su actuación en todo este proceso y por el hecho de que el partido de la oposición se tenga que enterar por la prensa de este tipo de cuestiones.

Por último, el líder de la oposición consideró que el jefe del Ejecutivo debería tener "altura" para "embridar" a su Gobierno y dejar de "insultar" la independencia judicial de este país.

(SERVIMEDIA)

22-NOV-18

MFN/gja