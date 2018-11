Podemos duda sobre el rumor electoral y su papel si sánchez gobierna por decreto

22/11/2018 - 17:03

Unidos Podemos duda de la credibilidad de los rumores de adelanto electoral a primavera promovidos desde el Gobierno y sobre el papel que podrá jugar esta formación como socio parlamentario del PSOE si el Ejecutivo renuncia a aprobar los Presupuestos y gobierna a base de decretos.

Según pudo saber Servimedia, ambas incertidumbres se comentaron en la reunión del grupo parlamentario ayer por la tarde, que se inició con la intervención de la portavoz adjunta, Ione Belarra, y en la que intervinieron cuatro o cinco diputados.

De acuerdo con fuentes asistentes, el debate fue tranquilo y duró menos de una hora, porque se limitó a recoger las dudas que hay instaladas en la sociedad. Pero recogió alguna de las opiniones recabadas por esta agencia entre diputados del grupo.

Por ejemplo, Unidos Podemos baraja que, sin Presupuestos, "puede haber elecciones o no". "No lo sabe ni el mismo Pedro Sánchez", ironizó un parlamentario.

Para algunos, el rumor de adelanto electoral que han contruibuido a propalar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, es infundado, porque "a nadie le interesan" elecciones en primavera, y persigue fundamentalmente dos fines.

Uno de ellos sería presionar a los grupos independentistas para que se avengan a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, acabando con la inestabilidad parlamentaria. Diputados del PDECat y ERC a quienes preguntó Servimedia creen que ésa es precisamente la intención del Ejecutivo, y la desdeñan. Reiteraron, además, que no se moverán del 'no' a los Presupuestos en que están instalados por el encarcelamiento de los líderes independentistas.

"DE POCO LES VA A SERVIR"

Uno del primer grupo se mostró convencido de que las elecciones serán en el otoño de 2019, coincidiendo con algunos diputados de Unidos Podemos en que "a nadie le interesan" en primavera", y otro del segundo comentó que "de poco les va a servir" esa presión y que a ERC, incluso, le vendría bien que hubiera elecciones antes.

El otro objetivo que diputados de Unidos Podemos atribuyen a que el Gobierno quiera insinuar un adelanto electoral es "tranquilizar" a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que se enfrenta a sus comicios autonómicos el 2 de diciembre. A Díaz le convendría ante el electorado andaluz que el Gobierno central demostrara que no es rehén de los independentistas y que no hará concesiones para sacar adelante los Presupuestos, sino que antes convocará elecciones.

Precisamente la inminencia de las elecciones andaluzas es otra de las razones por las que diputados de Unidos Podemos no se toman en serio las insinuaciones de Sánchez y Ábalos. Según comentaron, primero hay que ver qué resultado arrojan esos comicios, y el Gobierno sólo se empezará a plantear si adelanta o no los generales a partir del 3 de diciembre.

Por el contrario, otros parlamentarios de Unidos Podemos consultados por esta agencia sí creen que el rumor electoral va en serio. "Está en el aire. Antes las pensaban para otoño y ahora también contemplan primavera", advirtió uno de ellos. "Puede haber varias estrategias a la vez. Que tengan intención de convocar elecciones, y, si, entre medias, los catalanes entran a los Presupuestos, mejor", apuntó otro.

En el caso de que Sánchez no adelantara las elecciones, se abre un nuevo escenario sobre el que también hay discrepancias entre unos diputados de Unidos Podemos y otros, y que también se abordó en las intervenciones en la reunión del grupo parlamentario.

RENTABILIZAR EL APOYO

¿Podría rentabilizar el grupo parlamentario su apoyo al Gobierno socialista si éste, en lugar de sacar adelante un acuerdo de Presupuestos que Unidos Podemos ha vendido en buena parte como suyo, el Ejecutivo prorroga las cuentas de 2018 y aprueba medidas sociales por decreto.

Al margen de los diputados que subrayaron que no aprobar nuevos Presupuestos es peor, ante todo, para los españoles, por las medidas del acuerdo que no saldrían adelante o se ralentizarían al tener que tramitarlas en el Parlamento, algunos en Unidos Podemos creen que la situación vendría mal a su grupo y otros que no.

Los primeros asumieron que el Gobierno podrá capitalizar electoralmente todas las medidas que saque adelante por real decreto, y que a Unidos Podemos no le quedaría más remedio que apoyar porque coinciden con su motivación, pero sin poder aparecer como artífice de las mismas. Teniendo Sánchez la prerrogativa exclusiva de convocar elecciones, a Unidos Podemos sólo le quedaría "endurecer el discurso y ver qué pasa".

Los segundos, sin embargo, interpretan que el grupo parlamentario puede obtener rentabilidad porque el PSOE también se vería obligado a apoyar las proposiciones de ley que Unidos Podemos lleve al Congreso, y será un 'quid pro quo' en el que si los socialistas no cumplen tampoco pueden esperar su respaldo en la tramitación de los decretos.

Además, comentan que los socialistas siempre se quedarán a medias de lo que haría Unidos Podemos, y esto será una baza electoral "muy fácil de vender" para esta segunda candidatura en las elecciones, se convoquen cuando se convoquen.

El Consejo de Coordinación de Podemos, la Ejecutiva del partido, convocó el lunes para este viernes una reunión de su Consejo Ciudadano, el equivalente al Comité Federal del PSOE, para analizar los diferentes escenarios que se abren si se confirma que los Presupuestos de 2019 no van a salir adelante.

22-NOV-18

