Presión en las filas socialistas para que sánchez convoque elecciones en marzo

22/11/2018 - 17:38

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El ruido de los últimos días sobre un posible adelanto electoral ha derivado en un aumento de la presión en las filas socialistas por parte de quienes consideran que "lo mejor" es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales para marzo.

La sensación de que Sánchez debería convocar "cuanto antes" se ha ido extendiendo entre las filas socialistas, según varias fuentes consultadas por Servimedia. De hecho, incluso en la dirección del PSOE hay quienes ya piensan en que la convocatoria debería ser en marzo y que no hay que esperar más allá.

Hay quienes defienden que Sánchez debe llamar a las urnas y abandonar esa premisa de que "un día en el gobierno es un día ganado", porque la gestión "pasa factura" y los hechos igual que pueden ir para bien, también pueder ser para mal, y el clima político decanta más la segunda opción.

Fuentes consultadas, tanto parlamentarias como de la dirección federal, reconocieron a Servimedia que el rédito inicial que obtuvo Sánchez con la formación de un Ejecutivo tan profesional y "reconocido" por todo el espectro político y por desalojar a Mariano Rajoy del Palacio de La Moncloa lo ha ido "perdiendo".

De hecho, hay quien mantiene que "tras el verano" debía haber convocado elecciones porque tenía una "importante diferencia" respecto a los demás partidos y su principal rival en las urnas, el Partido Popular, estaba en pleno relevo de liderazgo.

Así, hay quienes recuerdan que desde el CIS de agosto el PSOE ha ido aminorando su apoyo electoral cada mes y temen que esa tendencia continúe, máxime cuando se ha asentado en la actualidad el "ruido" electoral y el Gobierno no consigue ni calmarlo ni lograr el respaldo de la oposición para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

La sensación constante de que Sánchez estaría barajando la convocaría, afirman, puede derivar en que el presidente no vea "otra salida" que la disolución de las Cortes. "Todo el día hablando de elecciones, harta, y lleva a convocar". "Si todo el día se está con la cantinela de las elecciones, terminas convocando", reconocen desde Ferraz.

MARZO MEJOR QUE MAYO

Además, determinadas fuentes próximas al líder socialista indican que a día de hoy es "más probable" la convocatoria "en marzo" que en cualquier otro momento, cuando se debate sobre si mayo u octubre serían buenas fechas para estos comicios tras interpretaciones de dirigentes políticos.

En este análisis se cuestiona también si el Gobierno tiene "proyectos o no" y necesita tiempo para ponerlos en marcha. Sin embargo, fuentes parlamentarias con larga trayectoria apuntan que la debilidad en las Cortes y la necesidad de una intensa negociación con otras formaciones políticas hacen vivir cada semana "con angustia" y eso "desgasta" y "cansa" al que está en el Ejecutivo.

Y gobernar por decreto, advierten, es limitado tanto política como legalmente porque hay aspectos, como derechos y libertades y detalles sobre impuestos, que no pueden hacerse con esta fórmula. Cuestionan así la decisión de Sánchez de, si no logra tener nuevos PGE, seguir gobernando mediante "modificaciones presupuestarias" de las cuentas públicas prorrogadas de Rajoy.

Con esto, dicen fuentes consultadas, también se da pie a que desde la oposición no apoyen los PGE porque el objetivo electoral es incierto y nadie quiera "desgastarse" respaldando al Gobierno cuando puede haber "pronto" unas elecciones.

NADA DE 'SUPERDOMINGO'

Con todo este clima, la convocatoria de generales en mayo es una posibilidad que tiene pocos adeptos entre las filas socialistas, tanto entre los que se juegan su futuro el 26 de mayo como los que no. Dirigentes socialistas consultados por Servimedia sostienen que "bajo ningún concepto" se debería hacer coincidir las 'cinco urnas', porque eso podría llevar incluso a "perder todo de un plumazo" en el denominado 'superdomingo'.

Líderes autonómicos del PSOE reclaman al partido y al Gobierno que haya "menos ruido" que ponga en solfa los comicios autonómicos, municipales y europeos del 26 de mayo de 2019. "No creo que sea bueno tanto ruido", reconocen líderes que entienden que el presidente del Gobierno y líder del PSOE estaba haciéndolo "bien" al mostrarse "muy concentrado" en gobernar y dejando al margen esas cuestiones electorales.

En este contexto, algunos critican y ven como "un error" las palabras del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al no descartar ningún escenario y poner de actualidad la posible convocatoria de elecciones en plena búsqueda de apoyos parlamentarios para los PGE. Dicen que el 'número tres' del PSOE "no ha aprendido" que no hay que verbalizar reflexiones personales, sino limitarse a seguir la estrategia del partido porque se malinterpretar las palabras.

EL AGUANTE DE SÁNCHEZ

Pese a este ruido y la presión que algunos ven que hay sobre el presidente, recuerdan el "aguante" de Sánchez. A ello se suma que, según fuentes gubernamentales, el presidente sigue con la premisa de jugar "partido a partido" con la meta puesta en "agotar la legislatura", y han optado por aprovechar este "ruido" para meter presión a los rivales políticos habida cuenta de que creen que "nadie quiere elecciones ahora".

Consideran que se ha "sorprendido a los rivales" al no descartar el presidente el adelanto electoral y dar pábulo a esta incertidumbre.

Además, sostienen desde Moncloa que la respuesta de no descartar ningún escenario electoral "remarca" la "autonomía" del Ejecutivo frente a las presiones provenientes de otras formaciones, como las de su propio socio presupuestario, Podemos.

