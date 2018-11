La Policía de Madrid pide al Winnie the Pooh de Sol que no se disfrace para no ofender a Xi Jinping

En China, las películas de Winnie the Pooh están censuradas

Los críticos al gobierno comparan al presidente con este oso

Xi Jinping y Felipe VI, durante su encuentro este martes. Foto: Reuters

Xi Jinping se encuentra de visita en España. Entre otras cosas, el presidente de China se ha reunido este miércoles con Manuela Carmena en la Casa de la Villa, donde la alcaldesa de Madrid le ha hecho entrega de las llaves de la ciudad. Para llegar a la Casa de la Villa, la comitiva pasa Puerta del Sol. Por este motivo, agentes de la brigada provincial de información acudieron a la céntrica plaza madrileña para pedirle al hombre que se disfraza de Winnie the Pooh que no lo hiciera en esta ocasión y no ofender así a Jinping, según recoge La Sexta.

En China, las películas de este personaje de dibujos animados están censuras debido a las comparaciones que vienen dándose entre el oso y el presidente chino Xi desde hace varios años y que no agradan a las autoridades del país. Es por eso que las autoridades madrileñas habrían tratado de evitar cualquier tipo de situación incómoda.

Todo comenzó en 2013, cuando Xi realizaba su primera visita a EEUU como jefe de Estado y allí, paseando junto a su entonces homólogo estadounidense, Barack Obama, comenzó a hacerse viral un "meme" de ambos, comparándoles con Winnie the Pooh y su inseparable amigo Tigger.

El meme que se hizo famoso en 2013. Foto: Twitter

En 2014 un apretón de manos entre el máximo mandatario chino junto al ministro japonés, Shinzo Abe, también se hizo famoso después de que los compararan con Pooh y su amigo, el burro Eyeore (Ígor en la traducción al español). Otra comparación entre Xi y Winnie tuvo lugar en 2015 durante un desfile militar, donde en una imagen del osito en un automóvil de juguete se le comparaba al mandatario chino, convirtiéndose en la imagen más censurada del año, según la empresa de análisis político Global Risk Insights.

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, han sido recibidos este miércoles por los Reyes Felipe y Letizia en el Patio de la Armería del Palacio real, con una ceremonia de honores militares que marca el inicio de su visita de Estado a España. Xi y su esposa llegaron a Madrid el martes y ya cenaron con los Reyes en el Palacio de la Zarzuela -el mandatario chino también tuvo el tradicional encuentro con el Rey-, pero este miércoles tendrá lugar la jornada más solemne.

Xi Jinping está de visita oficial en España. El viaje servirá para impulsar las relaciones bilaterales. En su estancia en el país se entrevistará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras cosas. La comitiva presidencial ha contado en todo momento con fuertes medidas de seguridad.