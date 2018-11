Cs denuncia la cesión de marlaska tras la llamada "a capítulo" de urkullu a sánchez

La dirección nacional de Ciudadanos denunció este miércoles la "cesión" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a transferir competencias penitenciarias al País Vasco tras la "llamada a capítulo" del lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se refirió a esas negociaciones como "un capítulo más" de un Gobierno "débil, que tiene que claudicar una y otra vez ante los nacionalistas" para mantenerse en La Moncloa.

Subrayó que hace poco más de un mes el ministro aseguraba que ese traspaso de competencias no estaba sobre la mesa pero Urkullu "llamó a capítulo" a Sánchez y el presidente "una vez más bajó la cabeza, se humilló", y Marlaska se ha visto "obligado" a negociar.

Villegas explicó que transferir o no esas competencias, pese es estar previsto en la ley, es una decisión política sobre la que no hay "obligación". Hasta ahora no se ha hecho, apuntó, y eso "es por algo", y lo único que ha cambiado es que ahora Sánchez necesita los escaños de los nacionalistas para "aguantar unas semanas más" en La Moncloa.

