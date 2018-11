Montón no se arrepiente de haber dimitido: "marqué la diferencia"

28/11/2018 - 16:15

La exministra de Sanidad Carmen Montón se declaró este miércoles "satisfecha" tras el archivo de la causa judicial por su máster en la URJC, y no se arrepintió de haber dimitido por ese tema. "Cada uno tiene que poner el listón en un nivel y marcar la diferencia. En mi caso, creo que marqué la diferencia", se reafirmó.

Lo hizo en la puerta del Congreso de los Diputados, donde expresó su satisfacción por entender que "la Justicia ha determinado lo que siempre dije desde el primer momento: que no había cometido ninguna irregularidad, ningún delito; no encuentra trato de favor".

"No sólo el auto de la jueza", subrayó. "También la Fiscalía y la propia universidad corroboran las explicaciones que di". Montón reiteró que ella dimitió "para no influir sobre la acción del Gobierno" y para renunciar al aforamiento y comparecer ante la Justicia como cualquier otro ciudadano, pero no quiso extender su caso al de otros imputados por temas similares.

Según fuentes próximas a la exministra, el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid dice en el auto de 28 de noviembre de 2018 que "no queda debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna". Y que el fiscal destacó la irrelevancia penal del supuesto plagio al no tener el mismo, de haberse producido, ninguna entidad ni ánimo de lucro.

"Cada uno tiene que poner el listón en un nivel y marcar la diferencia; en mi caso, creo que marqué la diferencia", se jactó, quien, cuando se le preguntaron diferencias con los otros políticos que cursaron másteres en la URJC como Pablo Casado y Cristina Cifuentes, contrastó: "Ofrecí todas las explicaciones desde el primer momento, la propia universidad ha pedido que se archive el caso, no encuentra ninguna irregularidad y acredita la existencia de actividad económica; digan ustedes si es lo mismo".

Desde el entorno de Montón apuntan a Servimedia que "nunca" ha perdido el contacto con el presidente del Gobierno desde su dimisión el 11 de septiembre, aunque no precisan si ha hablado con él tras el archivo del caso.

Dichas fuentes afirman que Montón no tienes mas que buenas palabras para Pedro Sánchez tanto política como personalmente. Sánchez llegó a expresar públicamente su respaldo a Montón y ordenó que se frenara la presión sobre la dirigente valenciana.

