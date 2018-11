Borrell dice que "no tiene sentido" dimitir y acusa a la oposición de "estirar el chicle" por las elecciones andaluzas

29/11/2018 - 10:11

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, dejó claro este jueves que "no tiene sentido" dimitir tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la multa que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de haber decidido no recurrirla y acusó a la oposición de "estirar el chicle" con motivo de las elecciones autonómicas en Andalucía para "mantener la tensión" y "erosionar al Gobierno".

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a la prensa, antes de participar en un acto en la Cámara de Comercio de España en el que pronunció una conferencia sobre el 'Brexit'.

El ministro subrayó que "sobre este tema ya he dicho todo lo que tenía que decir" y consideró la publicación de la multa en el BOE como la "Lógica consecuencia de yo no haya recurrido".

Reiteró que la operación que motivó la sanción fue "de carácter mínimo" -9.000 euros-, ya que se centraba sobre una "parte mínima de la cartera (de valores) que disponía", lo que le permitió aseverar que "si hubiera tenido información privilegiada, hubiese vendido todo, no una parte mínima".

Rechazó haber utilizado información privilegiada y explicó que no ha recurrido la multa debido a que tendría que presentar un recurso previo de alzada ante el Ministerio de Economía y Empresa, lo que supondría que un ministro recurriese ante el gobierno del que forma parte. "Como lógica consecuencia se ha publicado la sanción, que asumo y punto", zanjó.

Por todo ello, rechazó dimitir, puesto que "no tiene sentido que no recurriera siendo ministro y luego dimitiera". No obstante, se mostró partidario de comparecer en el Congreso de los Diputados, "siempre que lo pida la oposición" para proporcionar "todas las explicaciones que se me pidan". A pesar de ello, se defendió arguyendo que ya ha comparecido dos veces ante la Cámara Baja.

Por último, llamó la atención de que "estamos en periodo electoral" en Andalucía y consideró "lógico" que la oposición "estire el chicle para hacerlo lo más grande posible" con el objetivo de "mantener la tensión" y "erosionar al Gobierno". Respecto a las preguntas de los motivos por los que Podemos -socio de investidura del Gobierno- exige su dimisión, repuso que esta formación "tambien compite con nosotros en Andalucía. Esto forma parte de la lógica política".

