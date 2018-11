García egea avisa de que "un voto a cs o quedarse en casa" da a díaz "altas posibilidades" para gobernar

29/11/2018 - 12:00

Enlaces relacionados Los comunes piden más gasto y subir IRPF a las rentas altas para apoyar presupuestos (26/11)

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, avisó este jueves de que "un voto a Ciudadanos o quedarse en casa" en la cita con las urnas en Andalucía del próximo 2 de diciembre se traduce en que la actual presidenta y candidata a la reelección, Susana Díaz, tendrá "altas posibilidades" de reeditar su mandato cuatro años más.

En una entrevista en Servimedia, el 'número dos' de Pablo Casado en Génova indicó que el PP en este momento está "muy cerca de sumar" con Cs para lograr el "cambio". "La gente que vote al PP se sentirá orgullosa dentro de mucho tiempo de haber propiciado la transición en Andalucía", subrayó.

Sostuvo que el PSOE "claramente" bajará de 40 escaños en esta cita con las urnas porque su actual posición, tras más de 40 años gobernando en Andalucía, es "muy débil". Las encuestas internas del PP, explicó, dicen que "el cambio es posible" y, además, valoró que se trata del "paso previo" para "echar" a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Precisamente, por ello justificó que la dirección nacional se esté implicando hasta el punto de "no dejar ni un solo territorio sin pisar", una estrategia que "no es tacticismo electoral". "Nos volcamos y lo damos todo", dijo cuando fue preguntado si teme que tanta implicación de la cúpula puede desgastar el liderazgo de Casado en el caso de que los resultado no sean favorables.

A pesar de incidir en que el cambio es "posible" de la mano de Cs, cargó contra esta formación por los cambios de postura de su candidato en Andalucía, Juan Marín, que "en menos de 24 horas ha pasado de decir que llegaría a acuerdos puntuales con el PSOE a decir que no llegará a ningún acuerdo". "Al final ni una cosa ni la otra ", valoró.

Así las cosas, consideró que Cs "sigue siendo el flotador naranja al que Susana Díaz podrá acudir en el caso de que tenga el agua al cuello". "Creo que ni siquiera los ciudadanos se fían ni Susana Díaz se fía de lo que va a hacer Cs porque nadie lo sabe", insistió el secretario general de los populares.

Por todo ello, García Egea advirtió a los andaluces de que "un voto a Cs o quedarse en casa" se traduce en que Díaz tendrá "altas posibilidades" de estar cuatro años más al frente de la Junta de Andalucía. Pidió así concentrar esfuerzos en torno al PP, al considerar que es el voto útil en estos comicios para estar en posición de conformar una mayoría alternativa al PSOE.

(SERVIMEDIA)

29-NOV-18

MFN/PAI/NBC/gja