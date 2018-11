Madrid. la zona de bajas emisiones madrid central arranca esta madrugada

A las 00.00 horas de este viernes 30 de noviembre arranca la zona de bajas emisiones conocida como Madrid Central, incluida en el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, con el objetivo, según el Ayuntamiento de la capital, de reducir la contaminación y el ruido y mejorar el reparto del espacio público.

Se trata de una zona de bajas emisiones de 472 hectáreas, prácticamente la totalidad del distrito Centro, en la que estará restringido el tráfico de vehículos, excepto residentes, transporte público, vehículos de determinados colectivos necesarios para la vida del distrito y los menos contaminantes, según los distintivos ambientales de la DGT.

Según el Ayuntamiento de Madrid, este proyecto conseguirá eliminar el tráfico de paso por el distrito y también los vehículos más contaminantes y que más kilómetros realizan, consiguiendo una reducción de emisiones del 40% en la zona.

El Plan A, aprobado en septiembre de 2017, logró el voto de confianza de la Comisión Europea, que dio de plazo para cumplir los objetivos de calidad del aire hasta 2020 a Madrid, junto a Barcelona, a diferencia de las demás ciudades que estaban en el mismo procedimiento, a las que ha llevado ante el Tribunal de Justicia.

DELIMITACIÓN

Madrid Central estará delimitada por la circunvalación de rondas, bulevares y el eje Prado-Recoletos. En concreto, el perímetro lo forman Alberto Aguilera, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, glorieta de Bilbao, Génova, plaza de Colón, paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, glorieta de Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Mayor, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover.

Estarán restringidos los accesos a la circulación en las calles situadas dentro de dicho perímetro a excepción de las calles Santa Cruz de Marcenado, Mártires de Alcalá, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Algeciras, Cuesta Ramón, Ventura Rodríguez y Duque de Liria, por motivos de ordenación del tráfico al no existir alternativa a estas vías.

Durante los meses de noviembre y diciembre se realizará una campaña de comunicación en soportes exteriores, medios de comunicación, pegada de carteles en Centro, informadores en la calle o comunicaciones con los colectivos implicados.

Este viernes comienza Madrid Central en fase informativa, en la que puede haber controles manuales de agentes de Policía Municipal y Movilidad. Será una fase de transición hasta la puesta en marcha del sistema de control automático en enero, que tendrá un periodo de dos meses de notificaciones de infracción sin multa.

Asimismo, en las calles de acceso a Madrid Central se ha instalado señalización vial clara y sencilla, tanto vertical como horizontal, con el logo identificativo y las zonas restringidas, y se ha pintado en la calzada una doble línea roja que señala el perímetro de Madrid Central.

NORMAS DE ACCESO

En Madrid Central se limitará el acceso y la circulación dependiendo de la función del vehículo y se tendrá en cuenta la tecnología del mismo, según los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), que se recomienda llevar en el parabrisas hasta que comience a ser obligatorio el 24 de abril de 2019, según lo dispuesto en la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

Como norma general, podrán acceder y circular los vehículos de personas empadronadas dentro del área de Madrid Central y con movilidad reducida. Además, hay una serie de excepciones y moratorias para diversos colectivos, como los invitados de las personas residentes (20 invitaciones al mes), distribución urbana de mercancías, empresas de servicios, fuerzas de seguridad y emergencias, colegios, trabajadores nocturnos, etcétera, con el fin de garantizar las necesidades diarias de las personas que viven y visitan el distrito y de las empresas ubicadas en el mismo.

Para el resto de vehículos, hay unas normas generales basadas en los distintivos ambientales de la DGT. Los vehículos con etiqueta CERO y ECO podrán acceder y estacionar en el SER. Y los que tengan etiquetas B o C podrán acceder para aparcar en un garaje particular, reserva de estacionamiento no dotacional o aparcamiento de uso público.

En el caso de las motos y ciclomotores, podrán entrar y estacionar sin limitaciones con etiqueta CERO o ECO. Con clasificación B o C podrán acceder entre las 7.00 y las 22.00 horas. Fuera de ese horario podrán hacerlo si estacionan en un parking, garaje particular, plaza de aparcamiento para residentes o reserva de estacionamiento no dotacional.

ADPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Las reformas que se están acometiendo en diversas calles de Centro, como Gran Vía, Atocha, Carretas o algunas del barrio de Chueca, van a incrementar el espacio peatonal en casi 22.000 metros cuadrados. También hay más espacio para la bicicleta y el transporte público.

El Ayuntamiento ha duplicado el espacio dedicado en la calzada al aparcamiento de motos, para dejar más espacio libre en las aceras. En concreto, los metros lineales para estacionar motos han pasado de 1.276 a 2.693, lo que supone un 111% más y 61 nuevas reservas. También se han transformado las plazas del SER azules a verdes, con lo que los residentes tendrán mayor espacio para aparcar.

