Teresa rodríguez cierra la campaña llamando a casado "mamarracho" y a susana díaz "la portera de la derecha"

30/11/2018 - 21:40

TORREMOLINOS, 30

La candidata de Adelante Andalucía a las elecciones autonómicas del domingo, Teresa Rodríguez, llamó este viernes al presidente del PP, Pablo Casado, "mamarracho" por sus comentarios sobre los inmigrantes, y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "la portera de la derecha", en el mitin de cierre de campaña.

Rodríguez comenzó agradeciendo a "los compañeros de Izquierda Unida" por haber aguantado el pulso durante los años previos a Podemos, igual que el número dos de la candidatura, Antonio Maíllo, agradeció a "los compañeros de Podemos" haber dado la vuelta a España. "Estamos orgullosísimos del trabajo conjunto", celebró Rodríguez. Gritos de "unidad, unidad" entre el auditorio suscribieron la apuesta de Adelante Andalucía como una coalición de igual a igual que trasciende al partido de Pablo Iglesias.

A Díaz le echó en cara que en el último debate "no se le ocurre otra cosa que agitar el fantoche de la extrema derecha", planteando las elecciones como "el caos o yo"; para Rodríguez, ha sido "una irresponsabilidad" porque "le ha hecho media campaña a la extrema derecha, y no se lo vamos a perdonar nunca".

A partir de ahí, le acusó de ser "la portera de la derecha", por haber llevado al PSOE a investir a Mariano Rajoy después de haber dado "un golpe de Estado en su propio partido" contra Pedro Sánchez, y por haber permitido a Ciudadanos cogobernar con ella.

"Ya sabemos que Susana Díaz prefiere a la derecha, pero Andalucía no", remató, minutos antes de proclamar en alusión a ella que "hay que vivir por el socialismo, no vivir de él" y de justificar que estuvo "muy flojita" en el último debate con Díaz, como se le ha criticado, porque ya no es la opositora de la presidenta, sino "la alternativa" a ella.

Para Casado también tuvo leña, y citó supuestos comentarios suyos sobre la inmigración anteponiendo varias veces la locución: "Ha dicho este mamarracho ". Replicando a un presunto comentario de que los inmigrantes tienen que aprender las costumbres españolas antes de venir, Rodríguez instó al líder del PP a "aprender las costumbres de Andalucía antes de venir aquí, porque somos un pueblo solidario" que nombró hija predilecta a una mujer que amamantó a un bebé que llegó en patera. Finalmente, contrapuso las ayudas que supuestamente se llevan los inmigrantes a las que el Gobierno del PP concedió a la banca.

En una arenga final, Rodríguez rescató el "No pasarán" de la defensa de Madrid frente a las tropas franquistas durante la Guerra Civil, que fue repetido varias veces por el auditorio, y finalmente todos en pie cantaron, como ha venido sido costumbre en los actos de campaña, el himno de Andalucía.

30-NOV-18

