Andalucía. podemos no ve a adelante andalucía invistiendo a ciudadanos pero respetará su decisión

4/12/2018 - 13:48

La dirección estatal de Podemos respetará la decisión que tome Adelante Andalucía de cara a la investidura del próximo presidente autonómico, aunque por las declaraciones en campaña de los cabezas de lista, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, cree que no facilitará un eventual Gobierno de Ciudadanos ni siquiera para evitar que Vox entre o influya en las negociaciones.

Así lo afirmó este martes la coportavoz del Consejo de Coordinación, Noelia Vera, en la rueda de prensa posterior a su reunión. "La última palabra la tendrá Adelante Andalucía y nosotros respetaremos la decisión", aventuró. "No nos meteremos para tratar el escenario de pactos".

Preguntada expresamente por la posibilidad de que Podemos apoyara o facilitara un Gobierno presidido por Ciudadanos como alternativa a uno compuesto o promovido por PP, Ciudadanos y Vox, la diputada andaluza la descartó tácitamente al recordar que Rodríguez y Maíllo "han dicho que no iban a permitir que la derecha gobernara, y se mete a Ciudadanos en el mismo saco".

Por lo demás, Vera atestiguó que la Ejecutiva ya ha hecho "un ejercicio de autocrítica", porque "algo habremos hecho mal en Andalucía y aquí para que los resultados no sean los esperados", y avanzó que profundizará en él una vez que desde Adelante Andalucía les pasen la información más pegada al terreno sobre los lugares donde la realidad ha contradicho las expectativas. Profundizará en el análisis "a la mayor brevedad posible" en una próxima reunión del grupo Rumbo 2020, especie de comité de sabios del partido.

Por el momento, Vera reconoció que "algo no ha funcionado bien y tenemos que construir una alternativa mucho más sólida", pero atribuyó a la "derechización" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la abtención del electorado de izquierdas y el auge de Vox, y reafirmó "rotundamente" que la dirección mantiene su confianza en Rodríguez, "la compañera que mejor puede liderar la posibilidad de un cambio" y la que ha sido "principal voz de la oposición a Susana Díaz". Según reveló, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, habló con ella ayer.

El otro coportavoz del Consejo de Coordinación, el secretario de Organización y Acción de Gobierno, Pablo Echenique, suscribió que "los compañeros de Adelante Andalucía son quienes tienen más números y elementos sobre el terreno y hacer un análisis precipitado desde Madrid no sería sensato".

No obstante, Echenique también reafirmó la apuesta de la dirección por ir de la mano con Izquierda Unida, pese al fracaso de Adelante Andalucía, una candidatura que se basaba en esa unión de igual a igual, y de que tampoco en las elecciones generales de 2016 se sacara el partido esperado a la amalgama. "Uno no puede permitirse el lujo de estar desunidos con compañeros que comparten un mismo proyecto de país", argumentó. "Puede haber baches en el camino pero la unidad es el camino".

Echenique avanzó una explicación del avance de Vox: que las encuestas no lo anticiparon, porque si lo hubieran hecho, "no habría habido tanta abstención" y los medios no habrían dado tanta cobertura al partido de extrema derecha. Lo que sí descartó en principio Echenique es que antiguos votantes progresistas hayan pasado a Vox, a pesar de que Adelante Andalucía y el PSOE perdieran 700.000 votos y el aumento de la abstención fuera de 300.000, y de que en toda Europa la extrema derecha se nutra de desencantados de izquierda. El número dos de Podemos distinguió que Vox es "extrema derecha española, franquista, neoliberal", por lo que esta formación es "incompatible con el tipo de perfil sociológico que nos pueden votar a nosotros".

