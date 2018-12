Madrid. el ayuntamiento de la capital activará mañana el escenario 2, pero se podrá aparcar en la zona ser al ser festivo

5/12/2018 - 10:58

El Ayuntamiento de Madrid activará este jueves el escenario 2 de contaminación, que comprende la prohibición de aparcar en la Zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos que no sean CERO emisiones. Sin embargo, al ser mañana día festivo y no funcionar el SER, esta medida no es de aplicación.

El Consistorio mantendrá este jueves la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en las vías de acceso, por la activación del Protocolo de medidas a adoptar durante los episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, al superarse este martes por la noche los niveles de aviso durante dos horas consecutivas, y siendo la previsión meteorológica desfavorable.

De esta manera, tanto hoy como mañana la velocidad de circulación en la M-30 y en las vías de acceso en el interior de la M-40, en ambos sentidos, queda limitada a 70 kilómetros por hora, por lo que desde el Consistorio madrileño recomiendan el uso del transporte público.

El Ayuntamiento de Madrid anunciará mañana antes de las 12.00 horas las medidas que se aplicarán el viernes. La ciudadanía estará informada de las restricciones al tráfico a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid y redes sociales.

