Andalucía. cs quiere iniciar una negociación con el pp para hacer presidente de la junta a marín

5/12/2018 - 14:37

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ordenó este miércoles a su secretario general, José Manuel Villegas, y al Comité Autonómico de Andalucía iniciar una negociación con el PP para que Juan Marín sea presidente de la Junta y garantizar un cambio "tranquilo, moderado" junto a otro partido constitucionalista.

De la decisión de esa reunión dio cuenta en rueda de prensa el presidente del partido, Albert Rivera, que comenzó agradeciendo los apoyos recibidos en las elecciones del pasado domingo, alimentados por votantes procedentes del PP, del PSOE y también de la abstención.

Con ese escenario, la dirección nacional aprobó un mandato a Villegas y a la dirección regional para negociar la formación de un nuevo gobierno en Andalucía con tres condiciones. La primera, "que haya cambio" después de 37 años de gobiernos socialistas, para lo cual es requisito imprescindible que el PSOE asuma "la derrota" y que pase a la oposición.

La segunda es conseguir la Presidencia de la Junta para Juan Marín, al entender que ese cambio tiene que estar liderado por alguien "limpio, sin casos de corrupción", a diferencia tanto del PSOE como del PP, que ha demostrado su capacidad de dialogar con unos y con otros, y que además es el único que ha crecido respecto de los anteriores comicios.

La tercera premisa es la apertura inmediata de esa negociación, que será "prioritaria" con el PP porque ambos, destacó Rivera, suman prácticamente lo mismo que sumaban en la anterior legislatura con el PSOE y puede ser una mayoría estable.

Rivera dejó claro que la Presidencia para Marín es prioridad absoluta en esa negociación, porque encarna el cambio mejor que el PP y porque será un presidente que no tendrá que estar pendiente de los tribunales y está "blindado" de ese tipo de interferencias.

En ningún momento se refirió a Vox, y sí dejó claro que el núcleo de ese acuerdo tiene que ser con el PP, un partido constitucionalista con quien pretende definir el "terreno de juego" de ese gobierno de cambio y evitar "guerracivilismo, confrontación, sectarismo" ni competir a ver "quién la dice más gorda".

No quiso hablar de posibles consejerías por entender que la negociación tiene que ser "seria" y basada en contenidos para que el cambio sea de políticas y no solo de personas o de siglas, y en ese sentido, recordando que la presidenta en funciones, Susana Díaz, se pasó la campaña alertando de un posible bloqueo por parte de Ciudadanos, le pidió que no sea ahora ella quien bloquee y que en un "último servicio" a los andaluces no impida la formación de ese gobierno de cambio.

A partir de un acuerdo esencial con el PP que defina la hoja de ruta de la legislatura, Rivera no descartó que la dinámica institucional y parlamentaria derive en pactos puntuales con otras formaciones políticas, por supuesto el PSOE pero también Vox. En todo caso, una clave de ese día a día la tendrá el PSOE, alertó, si demuestra que tiene o no "sentido de Estado" para permitir ese cambio aunque no lo aplauda.

Dejó claro que este mismo miércoles Villegas contactará con el PP para crear esa mesa de negociación, y antes de iniciar las conversaciones Rivera no descartó ninguna posibilidad, ni un gobierno de coalición en el que Juan Manuel Moreno pudiera ser vicepresidente ni un acuerdo de legislatura.

(SERVIMEDIA)

05-DIC-18

CLC/caa