Cataluña. casado insiste en el 155 por la extensión de la "kale borroka independentista"

7/12/2018 - 14:26

El líder del PP, Pablo Casado, volvió a urgir este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, esgrimiendo en este caso que "la kale borroka independentista ya no es una anécdota", sino que la región "está completamente fuera de sí".

Lo hizo en un acto en Teruel en el que presentó a los candidatos del PP a las elecciones autonómicas de Aragón y a las elecciones municipales de sus capitales de provincia, y no dejó pasar la ocasión de destacar que, con una historia "tan indisociable del reino de España" y su lucha frente a la "xenofobia" de los independentistas, Aragón tiene un papel simbólico en "lo que el PP quiere trasladar a la sociedad española este año".

Después de que la Generalitat de Cataluña haya pedido explicaciones a los Mossos d'Esquadra por su carga contra activistas que intentaron boicotear un acto en defensa de la Constitución, Casado remarcó que "el Gobierno tiene que frenar la kale borroka independentista", que "ya no es una anécdota, algo circunstancial", sino que "todos los meses hay algún acto de kale borroka" y "ya no aguantamos más".

Constatando que ni entre los consellers del Gobierno catalán "se ponen de acuerdo y ni siquiera respetan a los Mossos", Casado sentenció que "esto no da más de sí" y exigió al Ejecutivo central que "ponga orden en Cataluña", "tome el control" y "aplique de una vez el artículo 155" incoando la solicitud de infinitud previa al Gobierno autonómico afectado, porque "Cataluña está completamente fuera de sí, su Gobierno no controla la situación".

"No podemos estar en manos de la kale borroka independentista", advirtió. Seguidamente, enumeró las distintas iniciativas del PP en relación al conflicto nacionalista que ha rechazado el PSOE, y preguntó "qué más podemos hacer desde la oposición para que impere la cordura".

"Esto no da más de sí", diagnosticó Casado en otras dos ocasiones, expresando su apoyo a "las policías", incluyendo los Mossos, como defensores "del orden, la legalidad, la convivencia", y afeó que "en Cataluña se está haciendo todo menos eso". A partir de ahí, retomó la acusación que hizo al Gobierno en el Congreso hace un mes y que supuso el anuncio de Sánchez de que cortaba relaciones con él.

"El Gobierno es cómplice si no pone la medidas para que se cumpla la ley en todos los territorios. O pone orden ya y defiende a quienes hacen cumplir la ley y no justifica a quienes apalean y crispan, o, si no, su incapacidad estará siendo cómplice de estos intolerantes", indicó.

