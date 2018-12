Iglesias juzgaría "una irresponsabilidad" juntar las elecciones generales a las de mayo

10/12/2018 - 18:01

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, consideraría "una irresponsabilidad" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera coincidir las elecciones generales con las autonómicas, municipales y europeas de mayo.

Así lo manifestó, por primera vez en público, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, argumentando que "sería una irresponsabilidad pedir a un ciudadano que elija a la vez un alcalde, un presidente del Gobierno, un presidente autonómico y candidatos al Parlamento Europeo".

"No es muy sensato, no es muy serio, no permitiría separar debates que por sentido común se podrían separar", razonó el líder de Podemos. "No me parecería sensato juntarlas".

En cualquier caso, constató que elegir la fecha de las elecciones, y el mero hecho de adelantarlas, es responsabilidad única del presidente del Gobierno, aunque sí insistió en que "si el Gobierno lleva los Presupuestos al Congreso y los pierde, sería muy dificil explicar a España que se puede gobernar por decreto".

Iglesias reiteró que desde Podemos trabajarán para sacar adelante los Presupuestos "hasta el último minuto" y que "en política todo es posible"; incluso, en palabras de la entrevistadora, Julia Otero, ir de farol. Él no quiso atribuir esta intención a los grupos independentistas, pero sí interpretó retrospectivamente que "puede que Pedro Sánchez fuera de farol" en la moción de censura que presentó y terminó invistiéndole gracias, según Iglesias, a que él hizo las llamadas telefónicas que había que hacer.

"CADA VEZ MÁS IMPROBABLE"

Convencido de ese papel de "intentar mantener la mayoría de la moción de censura y conseguir que esos Presupuestos salgan adelante" para mejorar la vida de los españoles y a la vez poner la base de una "senda de diálogo" en el conflicto nacionalista catalán, Iglesias reconoció no obstante que "cada vez es más improbable" que el PDECat y ERC se avengan a aprobar las cuentas estatales.

En esa línea, preguntó en tácito reproche a ambas partes: "¿Que no es posible porque tanto unos como otros han puesto otro tipo de intereses por delante? Pues entonces iremos a elecciones".

A continuación, recordó que los independentistas, Ciudadanos y el PSC "se han puesto de acuerdo para repartirse TV3", para recriminar que, en cambio, la posibilidad de un acuerdo a tres niveles para sacar adelante los Presupuestos tanto del Estado, como de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona, hace que los protagonistas se pongan a "hablar de Eslovenia (en alusión al tuit de Quim Torra) o de la aplicación del artículo 155 (en referencia a PP y Ciudadanos". "¡Ya está bien!", remachó con vehemencia.

En un momento anterior de la entrevista, Iglesias ya había descartado cambiar de estrategia pese a que uno de los motivos del retroceso de Adelante Andalucía en las elecciones del día 2, reconocido por él mismo la semana pasada en otra entrevista, es que el discurso del patriotismo de la derecha se ha impuesto al suyo. "Si, para ganar más votos, tuviera que decir algo que no pienso, eso no va a ocurrir", prometió en Onda Cero, insistiendo en su apuesta por el patriotismo de "las cosas de comer" y resignándose: "Si hay otros que quieren hablar de banderas y les va bien en lo electoral, es lo que han decidido los ciudadanos". Pese a todo, avisó: "Nos han dado por muertos muchas veces en los últimos cinco años y aquí estamos".

