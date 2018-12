Cataluña. el gobierno garantiza que habrá consejo de ministros en barcelona

El Gobierno no contempla en sus planes cancelar el Consejo de Ministros que tiene previsto celebrar en Barcelona el próximo 21 de diciembre, pese a los últimos incidentes en Cataluña y la escalada verbal del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Se hace seguro", indicaron a Servimedia fuentes del Ejecutivo sobre la celebración en Barcelona de la reunión del Gabinete que preside Pedro Sánchez, después de negar con un "no" rotundo la posibilidad de que se vaya a suspender.

Tras los incidentes de este pasado fin de semana, el Gobierno remitió tres cartas al Govern de la Generalitat reclamando explicaciones por la inacción de los Mossos d'Esquadra. En la que envía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se advierte, sobre actuaciones futuras de los autollamados Comités para la Defensa de la República (CDR), que "se ordenará la intervención" de Policía y Guardia Civil si no actúa el Ejecutivo autonómico.

Precisamente, estos CDR han llamado a la movilización para impedir la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana. Con este escenario, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, aboga por una reflexión sobre "si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo".

En un desayuno informativo organizado por 'El Economista' en Madrid, el también secretario de Organización del PSOE sostuvo que "hay que ver las razones que llevaron a que este Consejo de Ministros se llevara a Barcelona".

"Y yo creo que eso es lo que siempre hay que contemplar, y si las razones no dan resultado positivo pueden seguir manteniéndose", dijo Ábalos antes de apuntar que el presidente no ha hablado sobre la posibilidad de su suspensión. Sin embargo, añadió, a título personal, que es "evidente que hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo. Si no lo consiguen, tampoco acabo de entender ningún empecinamiento".

