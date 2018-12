Cataluña. rivera forzará la próxima semana una votación sobre la aplicación del 155 en cataluña

11/12/2018 - 13:38

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, forzará la próxima semana una votación en el Congreso de los Diputados sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con la pretensión de que el Parlamento pida al Gobierno esa respuesta a la Generalitat.

Lo anunció él mismo ante los parlamentarios de Ciudadanos reunidos en el Congreso de los Diputados, al explicar que la próxima semana el partido elevará al Pleno una proposición no de ley para instar al Gobierno a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat contemplado en el artículo 155.

La iniciativa se registró a comienzos de octubre, justo unos días antes de que el Pleno rechazara una moción consecuencia de interpelación con un contenido similar, y por tanto no hace referencia a los últimos acontecimientos y al corte de carreteras por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR). Sí reclama, no obstante, condenar "las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante el 1 de octubre de 2018 y, en particular, el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la Delegación del Gobierno de la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña".

Además, reclama condenar las declaraciones en las que Torra emplazaba a esos CDR a "apretar", en las que "alienta a los citados comandos separatistas a la desobediencia y a las acciones violentas"; y a expresar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los funcionarios que defienden en Cataluña la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Rivera se mostró convencido de que Ciudadanos tenía razón cuando alertó del riesgo de que el Estado "saliera" de Cataluña y de levantar la aplicación del 155 antes de que los independentistas "claudiquen" ante la democracia.

Denunció que "parece que algunos quieren que haya muertos", y acusó a Torra de tomar una "decisión dramática" al poner como ejemplo de camino a la independencia "una guerra" como la que se vivió en Eslovenia.

Rivera preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si piensa hacer algo más que "enviar cartas", y le alertó de que presidir no es "ir en helicóptero", sino "proteger a tus conciudadanos" y, si no es capaz, echarse a un lado y convocar elecciones generales. Pidió, en ese punto, que no tenga miedo a las urnas, aunque viendo lo ocurrido en Andalucía "no me extraña" ese temor, indicó, porque "le han dado un buen viaje".

Le acusó de poner España "a los pies" de los independentistas, y le retó a buscar un único consenso sobre la fecha de las elecciones. Si los españoles creen que lo está haciendo bien "lo petará", le dijo, y si no, le propinarán "otro revés".

