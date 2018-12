Borrell comparecerá mañana en el congreso tras los acuerdos del 'brexit'

12/12/2018 - 9:14

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, comparecerá este jueves ante la Comisión Mixta para la UE en el Congreso de los Diputados para informar sobre el Consejo Europeo previsto para mañana y el viernes.

Aunque la comparecencia tiene como objeto informar sobre este Consejo Europeo, que tiene en su orden del día como puntos más destacados el presupuesto de la UE para 2021-2027, el mercado único, la migración, las relaciones exteriores y la lucha contra la desinformación, será inevitable que en el debate se cuelen los acuerdos del 'Brexit', en general, y la fórmula encontrada para Gibraltar en ellos, en particular.

No en vano, esta comparecencia se producirá tras la aprobación en el Consejo Europeo extraordinario celebrado el pasado 25 de noviembre del acuerdo de salida del Reino Unido de la UE y la declaración política sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. También tendrá lugar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique en la Cámara Baja estos acuerdos.

La celebración de esta cumbre estuvo en cuestión debido a la amenaza del Gobierno español de no ratificar esos textos debido a que la declaración política no recogía ninguna referencia expresa a Gibraltar pese a que así lo había exigido, después de que el borrador del acuerdo de salida no concretase en uno de sus artículos –el 184- que todo lo concerniente en el Peñón en la cuestión del 'Brexit' habría de contar con el acuerdo de España.

Finalmente, el Gobierno se avino a ratificar ambos textos después de que llegara a un acuerdo sobre la fórmula de encaje de Gibraltar en los acuerdos del 'Brexit'.

Sánchez explicó que tras el 'Brexit' cuando la UE negocie sobre Gibraltar, España tendrá siempre la última palabra. También apuntó que Reino Unido reconoce por escrito esta interpretación, algo a lo que "España da valor trascendental".

Asimismo, manifestó que en el marco de la declaración política europea, Consejo y Comisión "refuerzan la posición de España, como nunca había estado, de cara a negociaciones futuras", por lo que Sánchez consideró que se trata de un "texto histórico".

De este modo, añadió que España logra un "triple blindaje histórico" para abordar definitivamente con Reino Unido el futuro de Gibraltar durante los próximos años y "se refuerza significativamente lo establecido en etapas anteriores".

Al mismo tiempo, España y Reino Unido han rubricado los memorandums de entendimiento respecto de Gibraltar. Estos textos son unos acuerdos políticos que versan sobre derechos de los trabajadores transfronterizos, medio ambiente y pesca, cooperación policial y aduanera, tabaco y fiscalidad. El referido a la fiscalidad no puede plasmarse en un acuerdo político al no tener cabida en el artículo 50 del Tratado de la UE, por lo que se tendrá que recurrir a un acuerdo internacional.

La fórmula de encaje de Gibraltar en los acuerdos del 'Brexit' provocó una catarata de acusaciones de PP y Cs sobre el valor jurídico de la misma.

Estas críticas fueron contestadas por el propio Gobierno, que siempre defendió su carácter jurídico vinculante, y por Alemania, que a través de su ministro de Exteriores, Heiko Maas, dejó claro en una rueda de prensa conjunta con Borrell que la fórmula encontrada para Gibraltar en el acuerdo sobre el 'Brexit' forma parte de un "documento jurídicamente vinculante" y se mostró sorprendido del debate que se ha originado en España sobre esta cuestión.

A su vez, la primera ministra británica, Theresa May, aseguró en el Parlamento británico que "España no ha conseguido lo que quería" en las negociaciones del 'Brexit'.

Esta afirmación provocó que Borrell manifestase que prefería "no dejar en evidencia" en May debido a la "dificultad" que tiene para ganar en el Parlamento británico la votación sobre los acuerdos del 'Brexit' pactados entre la UE y el Reino Unido.

