Sánchez pide a rivera que "apoyen" al psoe en andalucía y "no se echen en brazos de la ultraderecha"

12/12/2018 - 13:35

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este miércoles al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "apoyen al PSOE en Andalucía", porque es primera fuerza política tras las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, y "no se echen en brazos de la ultraderecha".

En el turno de réplica durante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez ofreció este "consejo" a Rivera, tras recordarle que la derecha europea ha establecido un "cortafuego de no entendimiento con la ultraderecha".

Además, comentó que el Partido Popular, con Pablo Casado al frente, se ha "echado en brazos de una escisión" que es Vox. Y advirtió a Rivera de que si suman con ellos cometerán el "gran error histórico" de "echarse en brazos de esa escisión del PP y la ultraderecha".

Por otra parte, Sánchez se dirigió a Pablo Casado y cuestionó la legitimidad de un gobierno en la Junta de Andalucía de las formaciones de derecha con el "apoyo de la ultraderecha".

"Me llaman presidente ilegitimo, golpista" y dicen que "no soy legítimo porque no he ganado elecciones", recriminó Sánchez a Casado, pero "en cambio sí que es legitimo poder gobernar en la Junta de Andalucía con el apoyo de la ultraderecha".

Asimismo, pidió tanto "coherencia como humildad" a Casado y Rivera en su posicionamientos.

