Madrid. los niños de entre 7 y 16 años podrán acudir gratis al dentista

13/12/2018 - 14:17

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Atención a la Salud Bucodental y de creación del Programa de Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid, propuesta por el PSOE y que contó con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Podemos, que permitirá que los niños de entre 7 y 16 años acudan al dentista gratis.

En la normativa se recoge que todos los niños de esta franja de edad tendrán un dentista personal de referencia y que este servicio podrá realizarse tanto por el dispositivo propio del Servicio Madrileño de Salud en sus Unidades de Salud Bucodental, como por profesionales médicos estomatólogos y odontólogos con ejercicio privado en la región, habilitados expresamente por concierto.

También recoge esta ley que las consejerías de Educación y Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud adoptarán las medidas precisas para que todos los centros escolares, tanto públicos como privados, colaboren en la implantación y seguimiento del programa.

Esta norma también incluye la creación de una Oficina Dental Comunitaria del Servicio Madrileño de Salud que permitirá conocer y monitorizar el estado de salud bucodental de la población; planificar, ordenar, supervisar, evaluar y gestionar los servicios de salud bucodental; velar por los derechos de pacientes y monitorizar la seguridad, la calidad y las buenas prácticas en la atención bucodental o garantizar servicios de atención dental a un nivel adecuado a los grupos de población con necesidades sanitarias o sociales especiales.

Dicha oficina tendrá un órgano profesional colegiado asesor, con funciones similares a las Juntas Técnico Asistenciales, que estará formado por médicos estomatólogos y odontólogos de las Unidades de Salud Bucodental, y cirujanos maxilofaciales del Servicio Madrileño de Salud.

Asimismo, se pondrá en marcha el Consejo Asesor Dental de la Comunidad para orientar e informar todos los aspectos de la política de salud bucodental en la región.

La diputada de Podemos Carmen San José explicó la abstención de su grupo y dijo que se debe a la instauración de conciertos con dentistas privados y porque para el desarrollo de la normativa "no se ha tenido en cuenta la situación real".

El defensor de la iniciativa, el socialista José Manuel Freire, dijo que "es una ley que va a poner a la Comunidad a la misma altura que otras ocho autonomías". Además, señaló que ésta no es una ley "que solucione todos los problemas" pero es necesaria porque Madrid no puede ser "la región más rica y no atender a los vulnerables, ni ofrecer a los niños con un servicio de calidad y universal".

El diputado de Ciudadanos Enrique Veloso consideró que la salud bucodental es "un aspecto que todavía no está resuelto de manera satisfactoria" en el Sistema Nacional de Salud. Añadió que es un "avance fundamental para que todos los niños sin distinción tengan acceso a los servicios dentales".

Por su parte, el diputado del PP Eduardo Raboso dijo que esta normativa "constituye una inversión en salud que tendrá un rédito en el futuro enorme" y aseguró que "conseguiremos que lo que hoy son los niños de la Comunidad sean adultos con la boca sana".

