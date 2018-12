Brexit. el gobierno está preparando las "medidas necesarias" ante "cualquier escenario que pueda presentarse" en el 'brexit'

13/12/2018 - 19:15

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, reconoció este jueves que el Gobierno "está acelerando e intensificando" la elaboración de aquellas "medidas necesarias" para que España afronte en las mejores condiciones "cualquier escenario que pueda presentarse" en la cuestión del 'Brexit'.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE en el Congreso de los Diputados, que tuvo lugar el mismo día que dio comienzo en Bruselas un Consejo Europeo sobre el 'Brexit' y un día después de que la primera ministra británica, Theresa May, superase una moción de confianza auspiciada por el Partido Conservador para decidir sobre su continuidad al frente de la formación y del propio Gobierno británico.

Borrell se refirió a la suspensión por parte de May de la votación en el Parlamento británico del acuerdo del 'Brexit' con el objetivo de mejorarlo y acomodarlo a sus intereses. Lo hizo para recordar que los 27 Estados miembros concuerdan en que dicho acuerdo es la "mejor solución a un 'Brexit' no provocado, que es divisivo y lesivo para la sociedad británica", y para dejar claro que el texto no se renegociará.

CONSEJO EUROPEO

Abundó en que en la reunión del Consejo Europeo los jefes de Estado y de Gobierno sólo están por la labor de ofrecer "una clase de declaración que clarifique aquellos aspectos que susciten dudas sobre su interpretación".

Ante las dudas que surgen acerca de las dificultades que existen para que May concite los apoyos suficientes en la Cámara de los Comunes que avalen el acuerdo del 'Brexit', lo que provocaría una salida abrupta de los británicos de la UE, confirmó que el Gobierno "está acelerando e intensificando" la elaboración de aquellas "medidas necesarias" para que España afronte en las mejores condiciones "cualquier escenario que pueda presentarse" en la cuestión del 'Brexit'.

Esto le sirvió para subrayar que "nadie desea y todo el mundo quiere evitar una salida abrupta, pero hay que prepararse para un escenario que no se puede descartar": el de la salida británica de la UE sin acuerdo.

El ministro no eludió pronunciarse sobre la fórmula encontrada en el acuerdo del 'Brexit' referida a Gibraltar y a la polémica que ha surgido en España, promovida por el PP y Cs, acerca de la validez jurídica de la misma. Defendió que esta fórmula se encuentra en una declaración aneja del acuerdo "que forma parte integrante" del mismo "con la misma validez jurídica".

Presumió de que es "la primera vez que existe un norma de derecho primario de la UE que reconoce a España la capacidad de decidir sobre determinados aspectos del futuro del Peñón. Esto no es un logro menor".

Indicó que ha rubricado con su contraparte británica los memorandums de entendimiento respecto de Gibraltar. Estos memorándums de entendimiento son unos acuerdos políticos que versan sobre derechos de los trabajadores transfronterizos, medio ambiente y pesca, cooperación policial y aduanera, tabaco y fiscalidad. El referido a la fiscalidad no puede plasmarse en un acuerdo político, por lo que se tendrá que recurrir a un acuerdo internacional, que ha de ser aprobado en Consejo de Ministros y ratificado por el Parlamento español.

Contrapuso las cesiones que sobre el Peñón tuvo que realizar España para poder acceder a la UE, so pena de veto británico, con el logro alcanzado en las negociaciones: tras el 'Brexit', cualquier negociación que la UE entable con el Reino Unido sobre Gibraltar se ha de realizar de tal manera que España ha de dar su consentimiento. Esta fórmula, dijo el ministro, ha sido aprobada por los 27, por la Comisión, en su condición de órgano garante de los tratados, y por el propio Reino Unido.

Añadió que la fórmula encontrada para Gibraltar es vinculante según lo establecido en el artículo 31.2 b) de la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, en el que se establece que "para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos, todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración el tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado".

CRISIS MIGRATORIA

Borrell también abordó otras cuestiones que forman parte del panorama europeo. Una de ellas fue el de la crisis migratoria, para el que prescribió la cooperación con los países de origen y de tránsito y la colaboración con aquellos terceros países que son clave en la gestión de los flujos migratorios, como Marruecos, Mauritania y Senegal. A su vez, abogó por el combate contra las mafias que se dedican a la trata de personas aprovechándose de la migraciones.

Apostó por "distinguir entre quienes son solicitantes de asilo y quienes no", lo que le llevó a reflexionar sobre la conveniencia de reformar el sistema de asilo vigente y el reglamento de Dublín, al tiempo que alabó la creación de un marco europeo de visados humanitarios.

Por su parte, incidió acerca de la importancia de luchar contra las campañas de desinformación que han jugado un papel determinante, a su juicio, en el 'Brexit' y en el desafío independentista.

"La democracia puede estar enferma por la mala información. Tenemos mucha información, pero eso no ha aumentado la veracidad de esa información ni el volumen del conocimiento", dijo.

Por último, reivindicó el carácter "profundamente europeísta" de los españoles y el compromiso español con el futuro de la Unión Europea.

(SERVIMEDIA)

13-DIC-18

MST/caa