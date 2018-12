Presupuestos. sánchez es "optimista" en sacar los pge para seguir en la moncloa hasta 2020

17/12/2018 - 18:33

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró "optimista" este lunes en que se conseguirá salvar el primer escollo de los Presupuestos Generales del Estado en las Cortes Generales porque las formaciones independentistas permitirán su trámite parlamentario.

Así lo trasladó en varias conversaciones informales con periodistas en la tradicional copa de Navidad en el Palacio de la Moncloa con los periodistas.

El jefe del Ejecutivo rechazó "especular" con la convocatoria de elecciones generales, que la oposición le reclama de manera urgente e insistente, y apuntó que su juego va "partido a partido".

Su objetivo, remachó, es llegar a 2020, al final de la legislatura, pero reconoció que si no hay Presupuestos, quizás no podrá sacar sus objetivos adelante.

"Si no hay Presupuestos no es posible agotar" la legislatura, reconoció el presidente en varios momentos, pero no pasó de ahí y evitó dar fechas sobre la posible convocatorio electoral.

De hecho, cuando se le preguntaba por mayo y hacerlo coincidir en el denominado 'superdomingo' con municipales, autonómicas y europeas, Sánchez recuperaba su convencimiento de que habrá Presupuestos. "Cuando no apruebe Presupuestos, me preguntáis", retó a los presentes.

El jefe del Ejecutivo, también algunos miembros de su Gobierno, basa su seguridad en que habrá PGE en que las formaciones independistas (ERC y PDECat) no han anunciado que vayan a presentar enmiendas a la totalidad en el Congreso.

"Eso para mí es importante, si se devuelven o no los PGE" indicó. A esta ecuación de optimismo se suma a que el PNV les ha traslado que ellos "no van a ser un obstáculo para que se aprueben" las cuentas públicas.

En el Ejecutivo son varias las voces que creen que el presidente catalán "va por libre" e incluso Sánchez ve muestras de "separación" dentro del frente independista cuando "ni siquiera se ponen de acuerdo para hacer una huelga de hambre".

En este sentido, enmarcan que hay sectores que apuestan por negociar los PGE porque en el Govern catalán necesitan gestión, recursos y estabilidad. Y para eso necesitan de los Presupuestos porque el proyecto del Gobierno central es muy social y "su gente no lo va a entender" si se oponen.

(SERVIMEDIA)

17-DIC-18

MML/PAI