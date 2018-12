Andalucía. sánchez sugiere a casado y rivera que "no elijan involución a cambio de sillones"

18/12/2018 - 11:42

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, sugirió este martes a Pablo Casado y Albert Rivera que "no elijan involución a cambio de sillones", en clara alusión a la negociación que mantienen en Andalucía por la Junta de Andalucía y su relación con Vox.

En su intervención ante el Pleno del Senado, Sánchez abogó por una sociedad "más cohesionada", porque será "más robusta" para hacer frente a los "desafíos de un tiempo de incertidumbres", al tiempo que apostó por una sociedad dotada de las defensas necesarias para hacer frente "a proyectos que avanzan en sentido contrario a la lógica de los tiempos". De esta manera aludía a la regresión que, a su juicio, suponen las políticas que defiende la formación que lidera Santiago Abascal, aunque sin hacer mención alguna a Vox.

"Apelo a su sensatez para no desandar, a costa de lo que sea, el camino de la igualdad y la inclusión social, que algunos quieren transitar en su viaje a las cavernas", dijo el presidente en un llamamiento a PP y Cs.

Y alertó de que va "a plantar cara a los que viven de la nostalgia de la España en blanco y negro", porque, ante la supuesta "incorrección política", este Gobierno "va a responder con políticas correctas; con más feminismo y con más igualdad".

Lo "único" que pidió a PP y Cs, aunque sin citarles, es "que no se sumen al coro" que supone Vox, porque nos "creíamos vacunados contra esta regresión machista". "Que no sean compañeros de viaje de ese retorno al pasado, que no elijan involución a cambio de sillones", reclamó el líder socialista.

Durante su intervención ante la Cámara Alta, Sánchez lanzó en reiteradas ocasiones mensajes a PP y Cs, acusándoles de apostar por la recentralización, al tiempo que reiteró su apuesta por la "España de las autonomías".

Aunque reconoció que el modelo autonómico "sin duda necesita" reformas, éstas, dijo, deben ser medidas que lo fortalezcan y no que "lo debiliten". "Que lo hagan mejorar, no involucionar con el discurso recentralizador que propugnan las derechas", indicó.

