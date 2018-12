El gobierno promoverá la vigilancia de expresos peligrosos como el asesino de laura luelmo

19/12/2018 - 12:47

La vicepresidenta Carmen Calvo anunció este miércoles que el Gobierno promoverá un desarrollo del Código Penal para que se pueda vigilar a presos peligrosos una vez que quedan en libertad, al entender que esto ayudará a que no se cometan asesinatos como el de la profesora zamorana Laura Luelmo.

Calvo se refirió a esta cuestiones en declaraciones a los periodistas en el Congreso, en cuyo Pleno de esta mañana el líder del PP, Pablo Casado, defendió que el asesinato de Laura Luelmo prueba la conveniencia de mantener la prisión permanente revisable, cuya derogación se está tramitando en estos momentos en la Cámara Baja.

A este respecto, la vicepresidenta acusó a Casado de hacer "política de muy bajo nivel", al usar el "dolor" por el asesinato de esta profesora para "confundir" y provocar "angustia" en la sociedad.

La 'número dos' del Ejecutivo señaló que "el Gobierno no va a derogar la prisión permanente revisable" porque el criterio del PSOE es esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta cuestión. No obstante, afirmó que esta pena "no ha evitado el asesinato" de Laura Luelmo.

"MOVIMIENTOS Y CAMBIOS DE DOMICILIO"

Frente al planteamiento del PP, Calvo informó de que el Ejecutivo está trabajando en una reforma del Código Penal en varios frentes. Uno será tipificar los delitos contra la libertad sexual de las mujeres". Esto implicará "una definición clara de lo que es agresión y violación, y una agravamiento de las penas".

Al mismo tiempo, la vicepresidenta se refirió a que, con el fin de prevenir asesinatos como el de la profesora Laura Luelmo, el Gobierno va a promover el desarrollo del artículo 106 del Código Penal. La mejora de este artículo podría servir para impulsar la "vigilancia" de sujetos peligrosos una vez que han cumplido su pena de cárcel, lo que ayudaría a aumentar la protección de mujeres y menores.

Explicó que se trata de que este artículo, que destacó ya está en vigor, pueda desarrollarse para posibilidad una "libertad controlada" de exreclusos como el asesino confeso de Laura Luelmo. Se podría así conocer los "movimientos", "cambios de domicilio" o fijar "comparecencias" para estas personas.

La 'número dos' del Ejecutivo señaló que esto ya existe en otros países y en España puede ser "útil" para proteger a mujeres y niños, puesto que permitiría "seguir teniendo bajo vigilancia las personas que tienen un riesgo de peligrosidad muy alto" y "seguramente" pueden reincidir.

