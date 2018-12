Madrid. garrido cree que aprobar los presupuestos es síntoma de "estabilidad política" y critica que a nivel nacional no haya acuerdos previstos

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, destacó este jueves que previsiblemente los Presupuestos de la región se aprobarán mañana, algo que es síntoma de "estabilidad política" y "credibilidad", frente a la falta de acuerdos a nivel nacional, donde "las cosas van francamente retrasadas".

Así se manifestó este jueves Garrido, antes los medios de comunicación, tras visitar un comedor social con motivo del Día Mundial de la Solidaridad. El presidente regional afirmó que, previsiblemente, este viernes la Asamblea aprobará el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 con el apoyo de Ciudadanos.

Garrido consideró una "buena noticia" que se aprueben las cuentas de la región, "mientras que en otros sitios no han sido capaces de llegar a un acuerdo". "No quiero ni siquiera mencionar el caso del Gobierno de la nación, donde no hay, en principio, acuerdos previstos y donde las cosas van francamente retrasadas".

Para el presidente regional, aprobar las Presupuestos es "mucho más que tener la dotación presupuestaria para el año que viene, es también un síntoma de estabilidad política y de credibilidad de nuestra Comunidad". Así lo demuestra, añadió, que "el 85% de inversión extranjera de este año ha venido a la Comunidad de Madrid".

FUTURO DEL PP MADRILEÑO

Por otro lado, respecto a los candidatos para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019, Garrido afirmó que "estamos absolutamente en plazo para que los candidatos que se nombren puedan empezar a trabajar y puedan hacer una buena campaña".

Asimismo, sobre el hecho de que el PP celebre su cena de navidad sin conocer los nombres de los candidatos, el presidente regional consideró que "no es para tanto" y que "no hay que interpretar nada", porque es una decisión que "vendrá cuando tenga que venir".

Recordó que el presidente del PP, Pablo Casado, ya anunció que se conocerían "antes de la Convención Nacional" del próximo mes de enero. "Hay que tomarse los tiempos que se crean oportunos", subrayó.

