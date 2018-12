Simancas (psoe) califica de "vergüenza" el pacto oculto de pp y cs con "los herederos del franquismo"

27/12/2018 - 12:16

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, afirmó este jueves en rueda de prensa celebrada en el Congreso que el pacto "oculto" suscrito por el PP y Ciudadanos con "los herederos del franquismo" es una auténtica "vergüenza".

Según Simancas, "el señor Rivera se está luciendo. Lleva dos semanas significativas. La semana pasada indultó de facto al expresidente de Murcia, y esta semana está pactando de forma oculta las poltronas del Parlamento andaluz con el partido franquista, xenófobo, machista y antieuropeo" que, a su juicio, es VOX.

"43 años después de muerto el dictador Franco", remachó, "el PP y Cs pactan con los hederos del franquismo. Hace 43 años mi madre no podía abrir una cuenta bancaria, se encarcelaba a las personas por sus ideas políticas, no podían reunirse libremente, no podían votar Hoy 43 años después, la derecha azul y naranja pactan con herederos del franquismo, a escondidas".

El portavoz socialista entiende que "se oculten" porque hoy muchos votantes y militantes de los dos partidos y sus socios europeos están "avergonzados" porque ninguno se imagina a "Merkel pactando a oscuras en los parlamentos regionales con los herederos de los nazis".

