Madrid. garrido dice que no se ha producido "un solo incidente" en los 15 municipios donde hay 'menas'

garrido dice que no se ha producido "un solo incidente" en los 15 municipios donde hay 'menas'

28/12/2018 - 13:01

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dijo este viernes en relación a las denuncias por la llegada de menores migrantes no acompañados, 'menas', al IES San Fernando, que "tenemos a menores extranjeros no acompañados repartidos por 15 municipios y no ha habido un solo incidente".

"Esto es lo reseñable", destacó Garrido, quien afirmó que "nunca" se dan datos sobre el lugar donde la Comunidad envía a estos menores, porque "tenemos la obligación de preservar su identidad y salvaguardar su derecho a vivir sin ser señalados".

"Hacemos traslados de grupos reducidos de menores para que puedan trabajar bien los educadores con ellos y que no haya incidentes", aseguró. Se mostró convencido de que "si tuviéramos que dejar de llevar a 'menas' porque alguien interpone quejas no los llevaríamos a ningún lado".

