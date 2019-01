Andalucía. rivera defiende el acuerdo con el pp y lo desmarca del apoyo inicial de vox

8/01/2019

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió este martes el acuerdo con el PP para gobernar en la Junta de Andalucía, desmarcándolo del apoyo inicial que necesitan de Vox para comenzar la legislatura y subrayando que tanto las políticas como los integrantes del Gobierno serán "moderados" y "razonables".

"No va a haber consejeros de Vox ni de Podemos", subrayó en rueda de prensa, poniendo esa realidad en contraposición con los acuerdos a los que han llegado algunos dirigentes socialistas para dar alcaldías a Podemos o dejando que sus consejeros entren en gobiernos autonómicos.

Para Rivera, lo relevante es que Ciudadanos está cumpliendo su promesa electoral de ser "catalizador" del cambio en Andalucía después de casi 40 años de gobiernos del PSOE, partido abocado a "recoger las maletas, las cajas, los papeles, e irse a la oposición".

Ha sido Ciudadanos, añadió, el que ha hecho posible una mesa de negociación "seria" entre dos partidos constitucionalistas para poner en marcha políticas "moderadas y razonables", aunque el cambio no será fácil y requerira un gobierno "tenaz, cohesionado", con objetivos comunes más allá de las siglas.

Rivera aseguró que no está cerrado el reparto de consejerías, pero sí reconoció que las prioridades de Ciudadanos son liderar la regeneración democrática, impulsar un nuevo modelo educativo y ayudar a los emprendedores.

Para hacerlo realidad, insistió en reclamar a los demás partidos que "estén a la altura y no bloqueen" ese acuerdo, que antepongan la responsabilidad a sus siglas, haciendo "la mitad de la mitad" de lo que hizo Ciudadanos cuando permitió gobiernos de otros partidos.

Rivera tiene claro que el PP no va a tocar "ni una coma" de su acuerdo con Ciudadanos, y sobre la posibilidad de que Vox ponga condiciones a su apoyo, aseguró que cada cual negocia "como puede y como quiere" y serán los demás los que tendrán que explicar sus decisiones.

En todo caso, apuntó, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que "negocia con populistas y separatistas", no Ciudadanos, y son quienes pierden votos los que tienen que estar preocupados por su imagen.

Dejó claro que Ciudadanos no firmará nada más allá de su acuerdo con el PP pero tampoco puede interferir en lo que el PP acuerde con Vox si no es contradictorio. Lo que España necesita, sentenció, no es "guerracivilismo" sino la valentía de llegar a acuerdos entre quienes piensan diferente, pero siempre "dentro de los valores constitucionales".

