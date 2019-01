Más de 19.000 personas piden a moreno que prometa que "no tocará" la ley contra la violencia de género

15/01/2019 - 11:20

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

Más de 19.000 personas han pedido al presidente del Partido Popular de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno, que prometa durante su discurso de investidura que "no tocará" la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en dicha comunidad autónoma. La petición se ha iniciado a través de una campaña en la plataforma 'Change.org'.

"La investidura del popular Juanma Moreno para presidir Andalucía es inminente. Y aunque no se ha comprometido a derogar la ley autonómica contra la violencia de género como pedía Vox, tampoco se ha comprometido a no hacerlo. Por eso, desde aquí, pedimos a Juanma Moreno que durante su investidura diga públicamente que no tocará esta ley". Así comienza la petición en Change.org que han iniciado José Ángel Lozoya Gómez y Juan Miguel Garrido Peña, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Sevilla.

Por eso, los impulsores de la petición, ambos andaluces, piden a Juanma Moreno que haga público su compromiso de no tocar la ley existente. Y la han lanzado porque "como hombres" se niegan a "mantener un silencio cómplice". "Apoyamos incondicionalmente las acciones que el movimiento feminista convoca en Andalucía y en el resto de España hoy 15 de enero", apuntan. El objetivo es llegar a 25.000 firmas.

Los creadores lanzaron la petición hace una semana, cuando se dio a conocer el pacto entre el Partido Popular y Vox. Ambos partidos firmaron un acuerdo mediante el cual Vox reclamaba abolir la Ley contra la Violencia de Género, aunque finalmente este punto fue desestimado.

El texto de la petición también recuerda que en noviembre de 2017 Juanma Moreno, que fue secretario de Estado de Igualdad, reclamó un pacto autonómico contra la violencia de género. "Es una batalla de todos", declaraba, según señala la campaña.

(SERVIMEDIA)

15-ENE-19

ARS/caa