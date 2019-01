Encuentran pelo de Julen en el interior del pozo de Totalán

Las pruebas de ADN ha confirmado que se trata de pelo del pequeño

Los rescatadores esperan localizar a Julen en las próximas 24 o 48 horas

El pozo en el que buscan al pequeño Julen. Foto: Bomberos de Málaga

El operativo de rescate ha encontrado pelo de Julen, el niño de dos años que el pasado domingo cayó a un estrecho pozo de Totalán, en Málaga, según ha confirmado el delegado de Gobierno.

Se trata de un pelo encontrado entre el material sólido que se ha ido extrayendo del pozo, al que se le ha practicado una prueba de ADN y que se ha cotejado con el de los familiares. Previamente, el operativo había encontrado una bolsa de chucherías y un vaso, cosas que supuestamente llevaba el niño de dos años al caer por el agujero.

"Se encontró un poco de pelo en el túnel y las pruebas que se realizaron por parte de la Guardia Civil certifican que es del niño. Nos da una cierta certeza de que el niño está ahí, en ese pozo", ha explicado por otro lado en la cadena SER Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado del Gobierno en Andalucía.

Los efectivos que participan en las tareas de búsqueda del niño de dos años caído a un pozo el domingo en Totalán (Málaga) esperan hallar en un plazo de entre 24 y 48 horas, contando desde esta tarde.

Por otro lado, Gómez de Celis señalo este martes por la noche que se pretende llegar hasta el niño practicando dos túneles a la vez, uno en paralelo al pozo, donde se cree que está el menor, y otro en oblicuo. Estas dos opciones se acometen "en previsión de que una falle", en referencia al segundo túnel, explicó.

Sobre el segundo túnel, el delegado del Gobierno precisó que "hay un metro de posibilidad de error, en ese caso se tendría la otra opción como segura", en alusión al primer túnel. El túnel oblicuo se hará con una pequeña tuneladora y el túnel paralelo se efectuará con una máquina con suficiente anchura para que quepan las personas que tendrán que conectar con el otro túnel. Los últimos trabajos de conexión de estas galerías se harán por los ingenieros llegados desde Asturias expertos en rescate en minas (Hunosa).

El pozo no es regular y no está entubado

Gómez de Celis dijo que los trabajos ya han empezado porque primero hay que hacer movimientos de tierra para ambos túneles y habilitar unas plataformas que se acometen con maquinaria pesada. Una empresa que participó en el rescate de unos mineros chilenos atrapados en una cavidad colabora en la geolocalización del pozo actual en el que cayó el niño, que no es regular y no está entubado, para conocer la trayectoria del pozo y facilitar la conexión con los túneles. También se seguirá succionando material sólido del pozo donde cayó Julen hasta que el avance del trabajo en los dos túneles requiera entubar la perforación original.

Sobre los padres de Julen, el delegado del Gobierno ha explicado están "rotos" porque es una situación "complicada" y él les ha "transmitido en nombre del Gobierno toda la disposición para hacer todos los trabajos uqe haya que hacer y todos los medios técnicos necesarios para dar con el pequeño".

Preguntado por si el pozo era legal ha asegurado que no se para en ello y que "la unica prioridad es localizar al niño lo antes posible; todo lo demás vendrá después, para la investigacion pertinente del juzgado". Cuestionado si se ha hecho reconstrucción de los hechos con la familia, ha explicado que la Guardia Civil no ha investigado más allá de disponer y coordinar los trabajos y estar cerca de la familia, y trabaja con la única hipótesis de que el niño está en el pozo". Finalmente ha añadido que se ha descartado la propuesta del alcalde de Totalán, Miguel Ángel Escaño, de una empresa nórdica para desplazar un dispositivo de detección de movimiento, al no ser de utilidad por las características del pozo.