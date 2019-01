DMD lanza una campaña para presionar a la Comunidad de Madrid para que aplique la ley sobre el Testamento Vital

Foto: Dreamstime

Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha impulsado una campaña de denuncia, que estará activa hasta el 28 de febrero, para "presionar a la Comunidad de Madrid y que cumpla con la ley" que regula el registro del Documento de Instrucciones Previas (Testamento Vital).

Si la participación es alta, DMD ha anunciado que presentará los datos obtenidos ante los medios de comunicación, además de "una denuncia ante la Comunidad de Madrid y el Defensor del Pueblo".

"A pesar de que así lo establece la ley 4/2017, en enero de 2019 observamos que el Testamento Vital sólo se puede registrar en 72 de los casi 300 centros de salud públicos de la Comunidad; no se puede realizar en hospitales privados, ni centros socio-sanitarios (residencias) públicos o privados; no hay información "visible" -como dice la ley- en los centros de salud ni existe ninguna campaña de difusión; y no se está incorporando a la historia clínica para que el personal sanitario pueda consultarlo con facilidad", explica DMD.

"La respuesta de la Comunidad de Madrid es que, dado que no existen reclamaciones, entienden que la sociedad madrileña está satisfecha con su funcionamiento", añade la asociación en el documento sobre la campaña de reclamaciones. "Desde DMD Madrid te proponemos que reclames tus derechos. Hazles llegar tu descontento para presionar a la Comunidad de Madrid y que cumpla con la ley", sentencia.

Derecho a Morir Dignamente propone tres modelos de reclamación: sobre el registro del Testamento Vital en Centros de Salud, hospitales privados o centros socio-sanitarios (residencias de mayores); sobre la incorporación del Testamento Vital a la historia clínica; y sobre la información relacionada con el testamento vital en los centros en lugar visible.

Para llevar a cabo la reclamación, hay que rellenar el documento correspondiente, enviarlo o bien por correo electrónico a reclamaciones@salud.madrid.org antes del 28 de febrero o bien entregarlo presencialmente en cualquier Oficina de Registro. Una vez realizado este paso hay que mandar un correo a dmdmadrid@derechoamorir.org avisando de que te has unido a la campaña y reenviar la respuesta obtenida de la Consejería de Sanidad.