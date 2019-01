Aviso en 36 provincias por riesgo de viento, nevadas, olas y aludes

No podemos olvidar los atascos-retenciones que se produjeron en otras ocasiones por las nevadas, es importante llevar cadenas en el maletero, pero de Madrid hacia el norte es mejor llevar neumáticos "todo tiempo o 4 estaciones" que están homologados como neumático de invierno (3PMSF M+S), pero a diferencia de este no es necesario cambiarlo con calor, funcionan muy bien en nieve (yo los llevo y subo y bajo el puerto de Pajares, con nieve, con frecuencia, con pendientes de hasta el 17%).



Además van muy bien con frio y lluvia; en verano van igual de bien.



Acordarse de llevar en el coche aquello que podríamos necesitar si quedamos en una retención o avería y más con niños.



No olvidarse de hacer las comprobaciones normales al coche (luces, anticongelante, frenos, aceite, calefacción, etc).



Por cierto en la AP-66, con nieve, está prohibido circular con cadenas (por la cantidad de túneles) solo con neumáticos 3PMSF M+S.