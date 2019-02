José Roselló, el padre de Julen: "Cierro los ojos y veo lo mismo, el pozo"

La familia de Julen durante la vigilia. Foto: EFE

Ha pasado casi una semana desde que encontraron el cuerpo sin vida de Julen en el pozo de 28 centímetros de diámetro. Los padres del pequeño de dos años pasaron 13 días esperando escuchar un milagro por parte de los servicios de rescate. Un milagro que nunca llegó y ahora intentan recuperarse de la tragedia. "Cierro los ojos y veo lo mismo, el pozo", dice José Roselló, padre de Julen, a Diario Sur.

"Me maldigo, maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí. Ya no volveré a ir al campo. Ni me comeré más un plato de paella", continúa José. Julen cayó al pozo, de más de 100 metros de profundidad -aunque estaba tapado con arena hasta los 71- cuando la familia se encontraba pasando el día en la finca de los primos de Roselló. La autopsia revela que Julen sufrió politraumatismos y que cayó de pie.

"Antes vivíamos con mi familia, pero cuando pasó lo de Óliver nos tuvimos que ir porque todo eran recuerdos. Y ahora igual. Entras y empiezas a ver muñecos, pelotas... Llevamos tres o cuatro días quedándonos en la de un amigo y solo vamos a la nuestra para dormir", asegura José. La familia perdió a su primer hijo, Óliver, en 2017 por muerte súbita.

Roselló también se ha referido a sus polémicas palabras sobre la falta de medios: "Igual que salí para pedir más medios para buscar a mi hijo, ahora quiero hacerlo para dar las gracias. No quiero más entrevistas. Sólo trasladar ese agradecimiento, y que no quede la queja"

"Estaremos eternamente agradecidos a la Guardia Civil, bomberos, mineros, ingenieros, operarios, psicólogos, emergencias 112, voluntarios de Protección Civil, vecinos de Totalán, de El Palo... A la mujer que nos cedió la casa, al coronel y a la subdelegada, que me han escuchado, con mis quejas, con mis protestas, pero que nos han dado un trato maravilloso", ha señalado.

"Y a los periodistas, que nos escucharon cuando pedíamos más medios para la búsqueda y que, salvo excepciones, nos han tratado bien. Nos hemos sentido muy arropados", ha sentenciado José.