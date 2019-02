Las generales y el 26-m brindan a sánchez la oportunidad de hacer un psoe a su medida

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene ante sí la oportunidad de construir un PSOE a su medida, ante las numerosas citas electorales que se avecinan en los próximos meses y la confección de las candidaturas.

Por un lado, las elecciones generales del 28 de abril le brindarán la oportunidad de hacer unas candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado con personas afines. Y "así se hará", reconocieron fuentes de la dirección a Servimedia.

Los grupos parlamentarios del PSOE en Congreso y Senado son resultado de los comicios legislativos de 2016. Aun siendo líder del partido, Sánchez no gozaba de la actual autoridad y a la hora de confeccionar las candidaturas atendió los intereses de los territorios. Esta situación se reflejó en la división que reinó en las Cortes entre los parlamentarios socialistas, especialmente en el Congreso, durante las primarias de 2017; una división que no se ha terminado de suturar.

Ahora, la idea de la dirección del PSOE, así comentan a Servimedia, es hacer las candidaturas con "afines" al proyecto de Sánchez para lograr un grupo parlamentario "cohesionado" y "potente". Conscientes de la "limpia" que se avecina, han empezado los movimientos y las "llamadas" de parlamentarios para hacerse valer.

Las federaciones, especialmente las que no están controladas por 'pedristas', como Aragón, Castilla-La Mancha o Andalucía, querrán poner a los "suyos" en los puestos de salida, lo que vaticina algunos conflictos con la dirección federal.

Diputados que ven en el aire su continuidad reconocieron a Servimedia que "no" van a dar "batalla" por los primeros lugares, ya que entienden y dan por hecho que se puede poner en primeros puestos a ministros o dirigentes cercanos al presidente. Pero sí quieren estar en puestos de salida y se harán valer. Algunos tienen claro que la batalla la darán en su territorio y no cuando la lista provincial llegue a Ferraz para la última aprobación en la Comisión de Listas. "Que me quiten antes, ahí sí que no llego; sería una humillación", admiten socialistas que han estado en puestos de salida y que no quieren figurar como relleno de las candidaturas.

AUTONÓMICAS

Ante las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo la situación es similar para los territorios, porque la Ejecutiva Federal, aunque en contacto con las direcciones territoriales, está situando en las candidaturas a personas próximas a Sánchez.

El fin, aseguran, no es tanto controlar el partido sino "evitar" voces que carguen contra el proyecto de Sánchez, como ocurre ahora.

En esta situación también entra en juego que con la llegada de Sánchez al Palacio de la Moncloa, el PSOE aprovechó para situar como delegados y subdelegados del Gobierno a próximos al 'sanchismo'.

A algunos se les presentará la disyuntiva de decidir entre seguir en esos cargos o su colocación en las listas, ya que es incompatible la representación del Ejecutivo en periodo electoral.

