28-a. podemos desconfía de cs: "descartar un pacto con el psoe es la mejor manera de sumar con el psoe"

Algunos sectores de Podemos no dan mucha credibilidad a la decisión de Ciudadanos de no pactar en ningún caso con el PSOE después de las próximas elecciones generales, dado que hacer ese anuncio es la mejor forma de captar votos en disputa con el PP y no recoger votos en disputa con el PSOE, con lo que la suma final con los socialistas sería más elevada.

Así lo comentaron a Servimedia algunos diputados del partido después de que la Ejecutiva de Ciudadanos aprobara el pasado lunes por unanimidad no llegar a acuerdos ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE después de las elecciones del 28 de abril.

"Ciudadanos simplemente ha hecho lo que tenía que hacer si lo que quiere es sumar con el PSOE. Como antes hicieron con el PP de Rajoy. Hay que explicar que Ciudadanos va a ser el bastón de quién haga falta para que Unidos Podemos nunca entre en un gobierno", analizó un diputado.

"Si dice que no va a pactar, es que va a pactar", contrastó otro recordando también el ejemplo de Rajoy, a quien Ciudadanos también aseguró que no investiría. "Igual está pactado con el PSOE que Ciudadanos dijera que no va a pactar", conjeturó un tercero.

Todo en el mismo sentido: que, descartando de antemano un pacto con el PSOE, Ciudadanos perderá más votantes de centro-izquierda que de centro-derecha, lo que a la postre podría deparar una mayoría suficiente entre el partido de Sánchez y el de Albert Rivera. Podemos viene repitiendo desde hace meses que las élites preferirían un Gobierno de derechas o, en su defecto, entre el PSOE y Ciudadanos, que no uno entre socialistas y Unidos Podemos

Algunas opiniones de esta índole se verbalizaron en la reunión del grupo parlamentario del miércoles pasado, que encabezó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aunque todavía no es parlamentario, y en la que, según fuentes asistentes, también se analizaron las encuestas, se barajaron propuestas de discurso que se pueden subrayar en la campaña y se intentó neutralizar los malos augurios para la candidatura. "Hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, cerrar filas y salir a estas elecciones con entusiasmo", arengó por ejemplo el andaluz Diego Cañamero.

En la reunión, finalmente, el grupo parlamentario facilitó unos enlaces para que los respectivos diputados puedan subir al programa electoral propuestas concretas de sus respectivas áreas específicas, a partir de iniciativas parlamentarias que no hayan llegado a aprobarse o siquiera a tramitarse o presentarse por el repentino cierre de la legislatura. También podrán presentar ideas sobre las circunscripciones por las que concurren.

