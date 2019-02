Juicio procés. cuixart: "el 1-o es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en europa y tenemos que estar orgullosos"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aseguró este martes ante las preguntas del fiscal Jaime Moreno, durante el juicio contra los líderes del 'procés' independenstista de Cataluña, que el referéndum del 1-O es "el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa y tenemos que estar orgullosos".

Así se manifestó este martes Cuixart ante las preguntas del fiscal Moreno sobre la jornada del 1-O. El presidente de Òmnium Cultural defendió el ejercicio de desobediencia civil, ya que ante "el dilema del cumplimiento de una suspensión del TC y el ejercicio de derechos fundamente nosotros decidimos por ejercer derechos fundamentales".

Cuixart expresó que su compromiso con los parámetros de la desobediencia civil, que, según explicó, se basan en la "no violencia" y el ejercicio del derecho de manifestación de forma "pacífica". Ese día, explicó, lo que se hizo fue "asumir plenamente las consecuencias de este acto de desobediencia civil, la decisión de no responder con violencia, aunque hubiese violencia de la Guardia Civil y la policía". "La única manera que teníamos de ejercer los ciudadanos nuestra disconformidad era ejercer el derecho de manifestación", dijo.

En este sentido, el presidente de Òmnium Cultural resaltó, en un extenso alegato en el que citó a Rosa Parks, una de las figuras más importantes por los derechos civiles y en contra de la segregación en Estados Unidos, que el núcleo de su ejercicio es la "no violencia" y se trata, subrayó, de un "instrumento que tiene las sociedades para progresar socialmente". En su opinión, "el 1-O es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa y tenemos que estar orgullosos".

Asimismo, agregó, la desobediencia civil es "un síntoma del del buen estado de salud de una democracia. No lo dice Òmnium, ni los independentistas, lo ha dicho esta sala", subrayó. De modo que "lo que hacemos el 1-O es un ejercicio de desobediencia civil ante una suspensión que consideramos injusta", insistió.

Por otra parte, ante las referencias del fiscal a los mandatos judiciales que impedían la celebración del referéndum, Cuixart recordó que él no es ni era representante político y que "los ciudadanos que participaron en el referéndum lo hicieron por iniciativa propia, nunca ningún tribunal impidió a ningún ciudadano participar en un referéndum".

Sobre sus tuits convocando a la gente a acudir a los colegios electorales, Cuixart insistió en que se realizó una convocatoria pacífica y que la idea era que "cuanta más gente, más se visualizaba la violencia que ejercía la Policía ante la ciudadanía. Era tan desproporcionada que si éramos mucha gente podíamos demostrar ante la comunidad internacional que éramos mucha gente que queríamos ejercer nuestro derecho de voto", explicó.

Además, ante la insistencia del fiscal en la supuesta violencia durante el 1-O, Cuixart indicó que "nosotros no somos tan ingenuos de pensar que ciudadanos de a pie podrían doblegar a los funcionarios de la Policía". "Yo nunca he dicho ni le diré a nadie, por un principio de convicciones pacifistas", afirmó en varias ocasiones. "¿Cómo le voy a decir a un ciudadano que vaya a enfrentarse violentamente? La violencia no forma parte del ADN de la sociedad catalana. Nunca lo he dicho y nunca lo diré", resaltó.

A su juicio, los agentes "podrían haber logrado el mismo objetivo sin utilizar la violencia, con paciencia, estamos hablando de lo que sucede en cualquier desahucio". Sobre esto, Cuixart recordó que en los medios de comunicación el día posterior al 1-O se destacaba que "la violencia asombró a toda Europa y a todo el mundo", y el PSOE, apuntó, "pedía la dimisión del señor Zoido por la violencia desproporcionada". "Luego las cosas cambiaron mucho y nosotros acabamos en la cárcel", resaltó.

Posteriormente, también en referencia a los tuits, el líder de Òmniun afirmó que sería "muy presuntuoso" creer que él podía "mover a las masas y a todo el pueblo enardecido, y más con 99 tuits". "La congregación de personas ya era muy multitudinaria y la Policía ya había ejercido violencia". Añadió que "el dolor que sentimos por la violencia desproporcionada de la Policía va a durar generaciones", pero "somos pueblos hermanos, no lograrán confrontarnos. Soy hijo de una murciana, también soy medio español", comentó.

En esta línea, continuó, "ya ha dicho un juez que no hay ninguna actitud punible imputable a las personas que se estaban manifestado", destacó en referencia a los procesos judiciales, en fase de instrucción, que se llevan a cabo en Barcelona.

El fiscal Jaime Moreno interrogó a Cuixart sobre los enfrentamientos de manifestantes con la Policía en la escuela Ramon Llull. "¿Sabe que había 700 personas bloqueando la puerta?", le preguntó. "No puedo estar de acuerdo con la afirmación de que se estaba bloqueando la puerta. Lo que sé es que se vació el ojo a un ciudadano por el disparo de una pelota de goma cuyo uso está prohibido por el Parlament".

"¿Sabe que hubo siete policías lesionados?", insistió el fiscal. Fue uno de los pocos momentos en que Cuixart tuvo unos segundos de vacilación: "Sé que hay 17 policías imputados por violencia". Entonces, volvió a la carga Moreno: "¿Lo ocurrido fue un acto violento?". "Por parte de la Policía sí, por parte de los manifestantes un ejercicio de derechos fundamentales en toda regla", remachó Cuixart.

Tras las preguntas del fiscal, la defensa de Cuixart solicitó la exhibición de un vídeo en el que se podía ver a su defendido dirigirse a los manifestantes, a los que pidió: "Si detectáis a alguien que intenta atacar a los cuerpos de seguridad no lo permitáis. Son los enemigos del pueblo de Cataluña. Nos quieren malos, y nosotros no somos malos, somos un pueblo pacífico, de paz".

