Podemos exige al psoe que derogue la reforma laboral de 2012, porque aún está "a tiempo"

26/02/2019 - 14:02

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, instó este martes al Gobierno socialista a derogar la reforma laboral de 2012, recalcando que "todavía estamos a tiempo" de aprobarlo en la Diputación Permanente del Congreso.

Lo hizo en declaraciones antes de la Junta de Portavoces, donde recordó que el PSOE se comprometió a hacerlo y ambas partes lo incluyeron en su acuerdo de Presupuestos; según Unidos Podemos, como "propuesta de mínimos" porque, si por ellos fuera, se derogaría también la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Como a menudo pasa con el PSOE, prometen una cosa y después no cumplen", recriminó Montero, denunciando que los socialistas todavía no se han puesto en contacto con ellos para acometer esta derogación en lo que queda de legislatura. En particular, Unidos Podemos exige la ultraactividad ilimitada de los convenios, que los trabajadores y sus representantes tengan acceso a sus horas extra y que los convenios sectoriales se impongan a los de empresa.

La portavoz de Economía y Empresa del grupo, Yolanda Díaz, apostilló que los sindicatos coinciden con ellos en que "hay tiempo para eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral" pero que el Gobierno "no tiene claro lo que quiere proponer".

A diferencia de con la legislación laboral, Montero sí constató que Unidos Podemos y el Gobierno están "negociando" el contenido de un nuevo decreto sobre el alquiler, tras votar su grupo en contra del primero que llevó el Ejecutivo al Congreso. "Nunca hemos abandonado, esto es una prioridad para nosotros", certificó.

Finalmente, en cuanto a los permiso de paternidad y maternidad, admitió que desconoce cuál será la propuesta del Gobierno, pero se reafirmó en que la única que garantiza que a una mujer no le pregunten en una entrevista de trabajo si tiene previsto quedarse embarazada es que los permisos de ambos progenitores sean iguales, intransferibles y remunerados al 100%.

Además, exigió al Ejecutivo que aclare cómo los va a financiar, como hizo Unidos Podemos en su propuesta, y dado que los Presupuestos en vigor son los del año pasado.

