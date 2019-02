Andalucía. el día de andalucía, en el cupón de la once

26/02/2019 - 14:02

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La ONCE dedicará el sorteo del próximo 28 de febrero al Día de Andalucía con un cupón que "reivindica la vigencia y el valor del significado histórico de este día y subraya el compromiso de la organización con los andaluces", según dijo este martes el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, en la presentación del cupón.

Martínez sostuvo que la pasión y el compromiso de la ONCE con Andalucía "no tiene límites" y aseguró que este cupón muestra "sin complejos ni matices nuestro orgullo der ser andaluces en ese espacio común de convivencia que es España". El delegado territorial de la ONCE consideró que el cupón del 28 de febrero reivindica también "la vigencia y el valor del significado histórico del 28-F" y reclamó a los representantes políticos la búsqueda del interés general. "Es el mejor homenaje que podemos rendir a la conquista ciudadana que supuso el 28 de febrero", dijo.

Además, pidió a los representantes de la Cámara andaluza que no sometan a intereses partidistas la defensa de los derechos sociales conquistados en Andalucía, de la igualdad, de la mujer o la inclusión social de los colectivos más vulnerables de la sociedad. "La defensa de la Andalucía real, merece altura de miras, consenso, mesura, diálogo, determinación, valentía y ambición", subrayó.

Por su parte, Bosquet juzgó como "una alegría" poder celebrar que los colores y el escudo de todos los andaluces recorran España a través de "un elemento tan presente en la vida de millones de españoles como el cupón de la ONCE. Y es, sobre todo, un orgullo que el día de nuestra comunidad autónoma, un día con el que nos identificamos y en el que celebramos nuestra identidad, el cupón de la ONCE lo lleve a tantos rincones. Será un embajador excepcional del orgullo de Andalucía, como ya lo es del juego responsable y solidario".

La presidenta del Parlamento agradeció, asimismo, a la ONCE "este regalo" y deseó que "la relación entre la ONCE y Andalucía, sobradamente fructífera estos años, dure muchos más. Porque sois necesarios, sois una suerte", concluyó.

Tras la presentación, el cantaor y guitarrista Juan Miguel Ramos, 'El Plazoleta', vendedor de la ONCE, ciego total, interpretó el himno de Andalucía.

(SERVIMEDIA)

26-FEB-19

MAN/gja